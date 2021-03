Ile Maurice: Examens du Cambridge - Des dispositions sanitaires prises dans l'enceinte des centres d'examens

Le coup d'envoi des examens du School Certificate (SC) et du Higher School Certificate (HSC) sera donné demain (22 mars), avec les épreuves de Food & Nutrition pour le SC, et l'Art & Design pour le HSC.

Quelles sont les dispositions sanitaires prises par les autorités, au vu de la situation du COVID-19 dans le pays ? Vendredi (19 mars), une rencontre a eu lieu avec les coordinators, supervisors, assistant supervisors et les invigilators pour discuter et finaliser les mesures préventives qui devront être prises.

Et le Mauritius Examination Syndicate (MES) a circulé un document à l'intention des supervisors, détaillant les mesures préventives qui devront être observées dans le cadre des examens.

Hormis les mesures d'usage telles que le port du masque en permanence (en se couvrant le nez et la bouche), la décontamination des mains régulière à travers l'utilisation des gels hydroalcooliques, la distanciation sociale d'un mètre entre deux personnes et éviter de se toucher le nez, la bouche et les yeux afin de diminuer toute risque d'infection, toute une série de mesures sera adoptée.

A leur arrivée au centre d'examen, les candidats seront soumis à une prise de température. Deux membres du personnel de chaque établissement scolaire s'attèlera à la tâche d'éviter des attroupements.

Dans l'éventualité qu'un candidat présente des problèmes de santé, telle qu'une forte température, il sera dirigé vers l'une des deux salles d'isolation qui seront aménagées.

Selon une correspondance émise par le ministère de l'Education, il reviendra aux ushers ou school superintendants de faire la liaison avec les regional health directors (RHD) ou surintendants des hôpitaux régionaux. Cela, en vue de faire des arrangements pour des conseils et/ou des actions nécessaires. Le candidat pourra prendre part à ces examens de la salle d'isolation.

Soulignons que le ministère de l'Education a envoyé une correspondance à l'intention des RHD, leur demandant de fournir des facilités accélérées au niveau de leur établissement hospitalier respectif, si jamais il y a une urgence. Le cas doit aussi être rapporté sur la hotline 8924 du ministère de la Santé et celle du MES aux numéros suivants: 59448400 et 59448401.

Quant aux autres enfants, ils vont devoir se désinfecter les mains avant d'entrer dans les salles d'examens. Selon nos recoupements, une distance de 1m75 à deux mètres sera observée entre deux candidats. Ce qui fait qu'en moyenne douze candidats pourront être admis dans une salle de classe, contre vingt en temps normal où la distance physique entre deux élèves est de 1m25.

Les invigilators vont devoir se désinfecter les mains avant de distribuer les questionnaires, et après les avoir récupérés des candidats. L'utilisation de la salive pour la distribution et le décompte des feuilles est strictement interdite. L'aération des salles d'examens devrait être assurée à tout moment.

Par ailleurs, les salles d'examens ainsi que des endroits communs seront nettoyés et désinfectés à chaque fois, avant et après chaque épreuve. Le nettoyage et la désinfection régulière des objets fortement utilisés seront obligatoires. A savoir, des poignets de la porte, les rampes (railings), les mains-courantes, les accessoires dans les toilettes, les bancs, entre autres. Il est fortement recommandé que la disposition des mouchoirs en papiers et les masques se fassent dans des poubelles fermées.