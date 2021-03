Afrique: La CEA et l'ODI organisent un webinaire pour promouvoir l'environnement et le climat dans le cadre de la ZLECAf

communiqué de presse

Addis-Abeba, le 19 mars 2021, CEA - La Commission économique pour l’Afrique (CEA), par le biais de son Centre africain pour la politique commerciale (ATPC), et l’Institut de développement d’Outre-mer (ODI) organisent un webinaire le 21 mars, pour discuter de la manière de faire avancer la transition verte de l’Afrique à l’ère de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf). L’évènement virtuel dont le thème est « Rebâtir plus solide grâce à l’écologisation de la ZLECAf » est l’un des évènements parallèles prévus au cours de la Conférence annuelle des ministres africains des finances, de la planification et du développement économique .

La session est le résultat d’un partenariat forgé entre la CEA et l’ODI visant à évaluer les liens entre le commerce et le changement climatique dans le contexte de la ZLECAf et du programme de transformation structurelle de l’Afrique.

L’Experte en commerce d’ATPC, Lily Sommer, déclare : « En rebâtissant plus solide, l’Afrique peut tirer un avantage stratégique de l’Accord historique de la Zone de libre-échange continentale africaine (ZLECAf) pour faire avancer le programme de transition verte. « Entre autres choses, l’évènement visera à répondre à des questions telles que le rôle que le commerce peut jouer dans l’atténuation et l’adaptation au changement climatique en Afrique, et quelles actions sont requises par les décideurs et les entreprises africains pour que les pays africains exploitent la ZLECAf pour promouvoir l’agenda vert.

Il examinera également comment la ZLECAf peut être utilisée pour développer une position africaine commune sur le commerce et le changement climatique afin d’aider à sécuriser les intérêts commerciaux et climatiques du continent dans d’autres forums, y compris au niveau multilatéral, ainsi que comment les technologies vertes peuvent soutenir les commerce africain et viabilité environnementale, dit-elle.

Fatima Denton, Directrice de l’Institut des ressources naturelles en Afrique, à l’Université des Nations Unies (UNU-INRA), prendront la parole lors du séminaire ; Hermogene Nsengimana, Secrétaire général, Organisation africaine de normalisation (ARSO) ; Juliette Biao Koudenoukpo, Directrice et Représentante régionale pour l’Afrique, Programme des Nations Unies pour l’environnement (PNUE) et Dominic McVey, Directeur du conseil, ODI.

David Luke, Coordonnateur d’ATPC, animera le débat, tandis que Maximiliano Mendez-Parra, Chercheur principal d’ODI, sera le présentateur.

La ZLECAf recoupe l’agenda vert à travers des dispositions spécifiques dans ses protocoles et les stratégies adoptées pour conduire sa mise en œuvre. La ZLECAf vise à créer la plus grande zone de libre-échange au monde avec le potentiel de rassembler plus de 1,2 milliard de personnes avec un PIB de plus de 2 500 milliards de dollars et inaugurer une nouvelle ère de développement. Les échanges dans le cadre de la ZLECA ont commencé le 1 er janvier après un report de six mois en raison de la pandémie de COVID-19.

Elle a le potentiel de générer de nombreux avantages grâce à l’expansion des échanges, à la transformation structurelle, à l’emploi productif et à la réduction de la pauvreté. Elle constituera également une étape importante vers la réalisation de l’Agenda 2063 de l’Union africaine pour la transformation socio-économique du continent. Par le biais de son Centre africain pour la politique commerciale, la CEA travaille avec la CUA et les États membres pour approfondir l’intégration commerciale de l’Afrique et mettre efficacement en œuvre l’Accord par le biais d’un plaidoyer politique. La CEA travaille également en étroite collaboration avec le Centre du commerce international (ITC), la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement (CNUCED) et une sélection d’experts en commerce indépendants avec le soutien financier de l’Union européenne (UE) pour soutenir la mise en œuvre de la ZLECA.

