Maroc: Campagne de vaccination. Le Chef de gouvernement met en garde contre les fake news

Le chef du gouvernement Saad Dine El Otmani a mis en garde, jeudi à Rabat, contre les fake news qui affectent le déroulement de la campagne nationale de vaccination contre la Covid-19.

Intervenant lors du Conseil de gouvernement, réuni jeudi par visioconférence, M. El Otmani s'est félicité de la performance du Comité scientifique national qui représente la référence scientifique et la source d'information fiable dans ce domaine, compte tenu de la compétence, de l'expérience et de l'expertise de ses membres qui interagissent régulièrement avec les données nationales et internationales sur l'épidémie pour conduire des analyses professionnelles et scientifiques et émettre des avis scientifiques sur lesquels se fondent les décisions officielles dans le Royaume.

Le chef du gouvernement, qui a abordé les réactions soulevées au sujet du vaccin "AstraZeneca", a expliqué que le Comité scientifique national a émis son avis scientifique à cet égard en se basant sur une étude minutieuse et scientifique sur les effets de ce vaccin au Maroc et dans le monde, avant d'approuver la poursuite de l'utilisation de ce vaccin dans le processus de vaccination, relevant que cet avis concorde avec la position de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) et celle de l'Agence européenne des médicaments. Se félicitant des progrès simultanés de la campagne nationale de vaccination contre le coronavirus, qui a été lancée par Sa Majesté le Roi Mohammed VI, il a salué au nom des citoyens les équipes de santé et de sécurité et tous les intervenants qui contribuent au succès de cette campagne, qui a fourni à ce jour environ 6 millions de doses, faisant du Maroc le leader du continent africain en matière de vaccination, et un modèle qui a mérité les louanges internationales.

Le chef du gouvernement a également salué les efforts déployés pour fournir davantage de vaccins au Maroc afin d'atteindre l'objectif fixé par le Royaume, soulignant la nécessité de continuer à adhérer aux mesures de précaution et de santé qui ont été prolongées au début de cette semaine. Dans l'attente de la réalisation de l'objectif de vaccination fixé, qui permettra un retour à la vie normale, M. El Otmani a réitéré la nécessité de respecter strictement les mesures de précaution et de santé, et de faire preuve de prudence face à l'évolution de la situation épidémiologique, soulignant que les demandes liées à l'allégement des mesures de précaution soumises par des citoyens et certains secteurs affectés sont étudiées avec le soin nécessaire par les autorités concernées, à la lumière des développements épidémiologiques, aux niveaux national et international, et de la nécessité de protéger le pays et la sécurité des citoyens et citoyennes.

Le chef du gouvernement a appelé les citoyens à faire preuve de plus de patience au cours de ces étapes visant à cerner l'épidémie, ajoutant que sous le leadership avisé et les orientations éclairées de Sa Majesté le Roi Mohammed VI, le Maroc a accompli "de grandes réalisations et des réussites sur plusieurs niveaux, dont il a le droit d'être fier, et dont la dernière est la campagne nationale de vaccination".