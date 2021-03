Maroc: "Le Serment du dernier messager " , nouveau roman de Souad Jamaï

Le dernier roman de Souad Jamaï "Le Serment du dernier messager" vient de paraître aux éditions "La Croisée des Chemins". L'auteure livre dans son dernier roman une vision d'un futur possible où les intérêts conjoints des firmes pharmaceutiques et des compagnies d'assurance prennent le pas sur la santé des populations. Loin d'être pessimiste, cette dystopie met au contraire en exergue l'entêtement de l'humanisme à exister envers et contre tout.

Le livre, un conte du futur qui éclaire sur les anomalies du présent, raconte l'histoire d'un jeune chirurgien Yélif. Ce dernier découvre des pratiques pour le moins inquiétantes au sein de l'hôpital où il exerce. De fil en aiguille, il met la lumière sur une sombre manipulation mêlant firmes pharmaceutiques et compagnies d'assurance. Il est aidé dans son enquête par Ali, un vieux médecin au regard mêlé de cynisme et de dérision, et par Azel, une consœur, qui croise sa route et bouleverse sa vie.

Transhumanisme effréné, médecine sous influence mais aussi quête personnelle et questions existentielles sont les thématiques qui traversent cette dystopie et plongent le lecteur dans les enjeux d'une société se transformant à vive allure et ayant fait le choix de la technicité au détriment de l'humain. Souad Jamaï vit à Rabat où elle exerce en tant que cardiologue. Son premier roman, "Un toubib dans la ville", paraît en 2016 chez Afrique Orient. En 2018, elle crée une troupe de théâtre composée uniquement de médecins et met en scène son premier roman. Le second, "Des ailes de papier", est publié en 2019 par Virgule Éditions.