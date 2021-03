Ile Maurice: Vaccination - Des employés de Larsen & Toubro parlent d'abus

Depuis que la campagne de vaccination en masse a débuté, certaines usines et d'autres compagnies privées utiliseraient une méthode abusive afin d'obliger leurs employés à se faire vacciner.

Le constructeur indien Larsen & Toubro (L&T) n'est pas en reste. En effet, des employés se sont tournés vers la rédaction pour se plaindre de leur employeur qui les forcerait à se faire administrer le vaccin Covishield/AstraZeneca, afin de contrer la pandémie du Covid-19. Ils affirment que L&T essaye de les intimider pour qu'ils se fassent vacciner, car s'ils refusent ils seront congédiés ou n'obtiendront pas de salaire.

Les employés font ressortir que cette situation a débuté depuis quelque temps. «Tous les jours, la direction essayait par tous les moyens qu'on se fasse vacciner alors que ce n'est pas obligatoire.» En effet, le gouvernement a maintes fois affirmé que le vaccin est volontaire mais recommande à la population de se faire immuniser pour atteindre l'immunité collective. L'express s'est tourné vers L&T pour des explications mais également pour savoir si c'est le constructeur, en tant que client du projet metro express, qui demande une vaccination obligatoire à ses employés.

Rappelons le, depuis quelques jours, une centaine de Work Assess Permits (WAP) ont été délivrés à Metro Express Ltd (MEL) pour des travaux critiques sur la phase 2A, entre Rose-Hill et Quatre-Bornes. En réponse à nos questions, L&T nie les allégations portées par ses employés. «En tant qu'employeur attentionné et responsable, nous facilitons et donnons le maximum d'informations à nos employés sur les exercices de vaccination fournis par les autorités locales comme une occasion unique de se protéger ainsi que leurs proches, leurs collègues et la communauté dans son ensemble», explique Nausheen Aullybux, responsable de communication chez L&T. Selon elle, la direction n'a enregistré aucune représentation d'aucun employé jusqu'à ce jour pour avoir été forcé de se faire vacciner. «Tous nos employés vaccinés ont donné leur consentement et sont heureux de contribuer à la lutte contre le Covid-19 à Maurice.»

Main-d'œuvre étrangère : Ils travailleraient sans WAP

Les travailleurs étrangers de deux usines s'élèvent contre leurs employeurs respectifs, qui, disent-ils, les forceraient à travailler sans Work Access Permit WAP. Ce serait le cas chez KNE Co.Ltd, située dans la zone industrielle de Phoenix. Les ouvriers étrangers affirment qu'ils ont été obligés de travailler sans permis de circuler. S'ils ne le faisaient pas, tout jour chômé serait déduit de leur salaire. Interrogé Mariahven Caremben, conseiller en relations industrielles au ministère du Travail, explique qu'une enquête a été initiée par la «Migrant Section». Selon lui, la direction de l'usine Fairy Textiles a indiqué que parmi ses travailleurs étrangers, 40 à 50 % d'entre eux sont déjà détenteurs du WAP. «L'employeur leur a demandé de venir travailler car le dortoir n'est pas trop loin de l'usine. Avec ou sans WAP, ils ont refusé de travailler. Les détenteurs du WAP ne se sont pas rendus sur leur lieu de travail mercredi». On a finalement appris que tous les employés de cette usine de Curepipe ont reçu leur permis. Mariahven Caremben affirme que tous les employés étrangers ont obtenu leur WAP. Mais que le ministère a informé la direction que si tous les employés se rendaient au travail simultanément, la distanciation physique ne pourrait être respectée dans l'usine. Du coup, la direction, qui emploie des travailleurs malgaches et bangladais, a décidé de faire une rotation entre eux.