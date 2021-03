Ile Maurice: Munna, «The Chicken Man»

«Chicken chicken!» Ce ne sont pas là les paroles d'une fin de partie du célèbre jeu mobile PUBG, mais celles d'un homme qui depuis peu se sent pousser des ailes grâce à son poulet. Lui, c'est Munna, un Indien qui s'est fait connaître durant ce confinement grâce à son arme infaillible : «so karay chicken». Une vidéo de lui, postée sur les réseaux sociaux, a été visionnée plus d'un millier de fois et égaye la journée des Mauriciens confinés.

Tout démarre lors d'une descente policière dans un quartier qui, visiblement, semble abriter un dortoir de travailleurs étrangers. Dans la dite vidéo, des policiers se garent dans une rue où un homme en particulier va les intriguer. Ils l'interpellent. Munna, casserole en main, posera pour la photo prise par les policiers, sûrement pour d'éventuelles poursuites, et aux questions quant à sa présence dans la rue, en plein confinement, il répond alors : «Chicken chicken, roast chicken. For my friends working on site here!» Ces mots, Munna les dira sans aucune crainte des hommes en uniforme bleu. Oui, il n'est pas une poule mouillée. La police demande alors à Munna de rentrer chez lui. Ces scènes seront visionnées sur Facebook et reprises par des humoristes mauriciens, dont Kaleem TV, et inspireront des mèmes.

Une autre vidéo

Deux jours plus tard, une autre vidéo viendra rajouter un coup de pouce au buzz de Munna. On y voit la police faire une descente dans le même quartier, cette fois bondé de travailleurs étrangers. Les autorités ordonnent à ces derniers de rentrer chez eux. Apparaît alors Munna, et sa fameuse casserole. Le policier, surpris de le revoir, lui balance donc une phrase qui deviendra culte :«Ankor to mem ek to karay ta!» Conscient de sa popularité grandissante, Munna se prête au jeu. Ce dernier explique qu'il vient de l'Inde. «Je sais que ma vidéo a fait rire beaucoup de personnes et que je deviens une star, continuez de partager la vidéo», plaisante-t-il.

Nul doute que Munna va s'arrêter là, cependant, car après «Chicken chicken!», sera publiée une autre vidéo de Chicken Man dans laquelle il court avec sa fameuse casserole et se fait... arrêter. Dans la casserole, cette fois-ci, du «Rabbit, rabbit» !