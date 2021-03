Togo: Un camion ramasse un motocycliste et finit sa course sous le pont de la rivière de la Kara

Publié le dimanche 21 mars 2021, par Gabinho

Une journée de dimanche dramatique sur le pont de la rivière de la Kara.

En effet, d'après nos confrères de Carrefourdesinfos, un média en ligne, tôt ce dimanche matin, "un camion titan a fini sa course dans la rivière de Kara". Et précise l'auteur de l'article, "le conducteur aurait ramassé un conducteur de taxi moto avant de se jeter dans la rivière sautant ainsi les barres sur une distance d'environ 22m".

Autres détails, "on annonce 1 mort sur place et deux blessés graves conduits à l'hopital par les sapeurs pompiers.Rappelons que ce pont relie la ville de Kara à travers son grand carrefour Tomdè et le quartier Kara-sud avec sa gare routière, la gendarmerie, la Direction de la douane, l'Université de Kara et la station CEB".

C'est accident qui a endommagé le pont, emportant sur une distance considérable les garde_fous, en fait un grand danger et oblige les conducteurs et les piétons à plus de prudence car un simple geste d'inattention peut entrainer une chute dans la rivière. Aux autorités de réagir au plus vite pour que le pire soit évité.

T228