Togo: Satchivi annonce son parti politique

Il ne s'agit pas d'une idée première du jeune lutin mais bien d'une contrainte à lui imposée par le refus du ministère de l'Administration territoriale d'enregistrer son mouvement dit Front Commun pour le Changement comme un simple mouvement.

Selon un message posté sur la toile et les réseaux sociaux par le jeune activiste politique et comme nous l'annonçions plusieurs semaines plus tôt suite à une conférence de presse animée à Lomé, "au regard du refus sans cesse croissant du Ministre de l'administration territoriale d'enregistrer le Front Commun pour le Changement (FCC) comme Mouvement Citoyen, les membres fondateurs ont, à la majorité des 3/4, fait le dur et délicat choix de l'enregistrer comme Parti politique". Dans la foulée de cette annonce qui sera non sans critique, Foly Satchivi informe que "l'Assemblée générale constitutive aura lieu dans les prochains jours".

D'ores et déjà, il il tend une invitation d'adhésion à "tous ceux et celles qui souhaitent adhérer à cette organisation voulue par des jeunes décidés, résolus et audacieux sont invités à nous contacter".