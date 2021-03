Egypte: Accord de coopération entre l'OAI et IKEN dans le domaine de la technologie numérique

Le ministre des Communications et des Technologies de l'information (TIC), Amr Talaat, et le président de l'Organisation arabe pour l'industrialisation (OAI), Abdel Moneim El-Terras, ont assisté, dimanche, à la signature d'un accord de coopération entre l'OAI et la compagnie de technologie numérique "IKEN" dans le domaine des projets de transformation numérique intégrée, en présence du ministre du Secteur public des affaires, Hicham Tawfik.

M. Talaat a souligné l'importance d'accroître les capacités d'industrialisation et de former les cadres nationaux dans le domaine des industries technologiques pour maximiser l'industrie locale afin de répondre aux besoins de l'Etat, dans le cadre de ses efforts pour suivre le rythme de la transformation numérique.

Il a affirmé le souci du ministère des TIC de coopérer avec des entreprises internationales pour transférer des connaissances et soutenir la recherche, le développement, la créativité et l'industrialisation numérique d'applications et de produits électroniques, ainsi que de mettre en œuvre de nombreux programmes visant à stimuler les startup et à développer des cadres dans le domaine de l'électronique avancée.

Cet accord contribuera à renforcer l'expertise et les capacités de l'OAI dans l'implantation des technologies de transformation numérique et l'utilisation des techniques de la quatrième révolution industrielle dans la mise en œuvre de projets nationaux, a-t-il précisé.