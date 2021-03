Ile Maurice: Le Ministre Ganoo effectue une visite des lieux au dépôt de la CNT à Bonne Terre

communiqué de presse

Le ministre du Transport routier et du Métro léger, et ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration régionale et du Commerce international, M. Alan Ganoo, a effectué aujourd'hui une visite des lieux au dépôt de la Compagnie Nationale de Transport (CNT) de Bonne Terre pour constater de visu les mesures de précaution mises en place dans le cadre des nouvelles modalités de transport pour les étudiants prenant part aux examens du School Certificate et du Higher School Certificate à partir du 22 mars 2021. D'autres personnalités étaient également présentes à l'occasion.

Dans une déclaration à l'issue de la visite, le ministre Ganoo a fait ressortir que quelque 400 autobus de la CNT ainsi que ceux d'autres compagnies circuleront à partir de 05h30 pour offrir un service normal sur toutes les routes du pays, avec des mesures exceptionnelles pour les circonscriptions 15, 16 et 17. Au total, plus de 1 900 autobus seront opérationnels et les dispositions nécessaires ont été prises pour qu'ils soient nettoyés et désinfectés afin d'assurer la sécurité des usagers.

En ce qui concerne les zones rouges à travers l'île, le ministre a souligné que les étudiants devront attendre à leur gare routière ou station de bus habituelle pour prendre les autobus arborant l'autocollant Examination Bus qui les véhiculeront vers leur centre d'examen. Les étudiants, qui peuvent être accompagnés d'un parent, doivent présenter leur carte d'identité d'étudiant et leur emploi du temps d'examen respectif pour bénéficier du service de transport gratuit. Il a ajouté que les surveillants et le personnel non enseignant seront également autorisés à voyager dans ces autobus, à condition qu'ils présentent leur lettre d'affectation, et qu'un receveur sera présent dans chaque autobus pour s'assurer que chaque utilisateur respecte toutes les consignes.

Le ministre Ganoo a également lancé un appel aux conducteurs d'autobus pour qu'ils déposent les étudiants le plus près possible de leur centre d'examen, même s'il n'y a pas d'arrêt d'autobus à proximité des centres. Un appel a également été lancé aux policiers afin qu'ils soient plus flexibles en ce qui concerne les autobus arborant l'autocollant Examination Bus lorsqu'ils entreront dans les zones rouges. Les autobus transportant les étudiants vers les centres d'examen, a indiqué M. Ganoo, resteront à proximité des centres afin de faciliter la circulation des étudiants une fois leurs examens respectifs terminés.

En outre, M. Ganoo a rappelé qu'une hotline, le 8923, sera lancée le 22 mars 2021 pour offrir des informations, recevoir des plaintes et soutenir les parents. Elle sera gérée par des représentants de la police, de la National Land Transport Authority, du ministère de l'Education, de l'Enseignement supérieur, de la Science et de la Technologie et du Mauritius Examinations Syndicate.

A noter que les nouvelles dispositions mises en place pour les étudiants vont au-delà du service minimal (15% de l'ensemble du service) offert le long des routes principales sur une base restreinte. Ces dispositions ont été élaborées par toutes les parties prenantes concernées à la suite de quelque 2 000 suggestions et commentaires reçus de parents et d'élèves.