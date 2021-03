Egypte: L'Université de Tanta sur les chaînes de NileSat

Le recteur de l'Université de Tanta, Dr Mahmoud Zaki, a co-signé avec le PDG de la société égyptiennes des satellites NileSat, le général Ahmed Anis, un accord sur la diffusion d'une chaîne éducative spéciale à l'Université, en présence du directeur exécutif de la chaîne, Dr Mahmoud Chakl.

Cela intervient dans le cadre des mesures entreprises pour faire face aux impacts de la pandémie du coronavirus et pour appuyer les démarches de l'enseignement à distance avec l'appui du ministre de l'Enseignement supérieur, Dr Khaled Abdel Ghaffar. Dr Zaki a affirmé que le lancement de cette chaîne devrait cibler 4 facultés à haute densité estudiantine, à savoir : les facultés de commerce, des lettres, de pédagogie et de droit. Le recteur de l'Université de Tanta a souligné que cette haute densité estudiantine affectait la qualité d'éducation dispensée et que les programmes d'enseignement en ligne et hybride sont devenus inéluctables surtout avec la propagation du Covid-19.

Cet enseignement à distance se base essentiellement sur l'infrastructure et les services d'internet, ainsi que sur la disponibilité des ordinateurs et leurs composants, ce qui constitue une grande charge financière supplémentaire sur les étudiants et leurs familles, d'autant que les réseaux d'internet sont faibles dans certains villages du gouvernorat. C'est ainsi que l'Université a eu recours à des solutions de relais pour servir les étudiants, limiter les dangers du coronavirus et dispenser un enseignement de qualité à tous les étudiants sur un même pied d'égalité.