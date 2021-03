Egypte: Aplanir tous les obstacles face aux exportations

L'Egypte tient à aplanir tous les obstacles et défis auxquels sont confrontées les exportations égyptiennes, a affirmé la ministre du Commerce et de l'Industrie, Névine Gamea, lors d'une rencontre, via visioconférence, avec la délégation du Fonds monétaire international, rapporte la MENA.

Toutes les mesures liées à l'exportation, à l'importation et au dédouanement sont en train d'être automatisées, selon la ministre qui a fait état d'efforts en cours en vue de faciliter le transport logistique vers les marchés des pays africains.

L'Egypte vise à augmenter à 100 milliards de dollars ses exportations grâce à un plan stratégique dont l'objectif est d'ouvrir davantage de marchés aux exportations égyptiennes, notamment les marchés d'Europe, d'Afrique et des pays arabes, a-t-elle expliqué. Et d'ajouter que le gouvernement est en train de mettre en place un nouveau programme afin de soutenir les exportations. Ce programme, précise-t-elle, vise à approfondir l'industrie nationale, à développer les exportations des petites entreprises et à renforcer l'accès des exportations égyptiennes aux marchés du continent africain.