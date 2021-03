Egypte: Al-Sissi veut booster l'industrie nationale pour la relance économique

Le Président Abdel Fattah Al-Sissi a tenu hier samedi une réunion avec le Premier ministre Dr Moustafa Madbouli et la ministre du Commerce et de l'Industrie Névine Gamea, a-t-on appris de la page officielle du porte-parole de la Présidence sur Facebook, l'ambassadeur Bassam Radi.

La réunion portait sur l'examen des efforts visant à remplacer les importations et à accroître la dépendance des produits locaux, en plus de l'évolution de la création de complexes industriels à l'échelle nationale, a déclaré le porte-parole de la Présidence. Le Président a instruit de renforcer les efforts visant à approfondir l'industrialisation locale et à implanter en Egypte la technologie dans l'objectif de répondre aux besoins du marché national, à la lumière des exigences de production croissantes des projets nationaux dans tous les domaines.

Le Chef de l'Etat a appelé à combler le fossé entre les exportations et les importations, pour atteindre l'autosuffisance en produits locaux. Et le Raïs d'appeler à réduire la facture d'importation en devises étrangères, notamment en ce qui concerne les composants de l'industrie. Al Sissi a donné ses directives de recenser et de lister les parcelles de terrain consacrées précédemment aux activités industrielles. Ces terrains n'avaient pas été exploités - comme voulu - pour la réalisation des activités ciblées. Et le Chef de l'Etat a instruit d'étudier les meilleurs moyens de profiter au maximum de ces terrains dans le cadre des besoins d'investissements et de développement de tous les gouvernorats.

S'ajoutent à cela, les efforts déployés en vue de créer des complexes industriels dans l'ensemble du pays, étant donné que l'industrie est la locomotive du développement économique. La ministre du Commerce et de l'Industrie Névine Gamea a passé en revue l'exécution des complexes industriels dans tous les gouvernorats et le suivi des efforts de mise à exécution des activités ciblées et ce qui a été réalisé. Elle a également présenté les mesures de mise en œuvre prises par son ministère pour booster l'industrie nationale, en collaboration et en coordination avec tous les appareils de l'Etat. L'objectif est d'optimiser la production de composants locaux dans le secteur manufacturier, notamment en matière d'opérations de fabrication locale.