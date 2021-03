Afrique: L'entrepreneure Maguette Niang, une étoile montante au Sénégal

Maguette Niang, 24 ans, est la fondatrice de deux start-up spécialisées en tourisme et en communication digitale. Elle a également publié un guide sur l'entrepreneuriat.

Jeune chef d'entreprise de 24ans, Maguette Niang part à l'assaut du monde des affaires après avoir bouclé un parcours académique brillant sanctionné d'un DUT en marketing et technique de commercialisation et d'une licence en marketing et affaires internationales. Entrepreneure dans l'âme, Maguette est partie de rien.

"J'ai toujours aimé l'entrepreneuriat. A 20 ans déjà j'avais créé une boutique en ligne sur Instagram. Je vendais des vêtements de femmes et des accessoires. Je me suis prise au jeu. Au fil du temps j'ai développé deux passions : le marketing digital et le tourisme. La suite vous la connaissez j'ai créé mes deux entreprises", explique-t-elle.

Avec plusieurs certifications en poche comme Google atelier numérique, UDME ou encore Google Classroom et une expérience professionnelle acquise lors de son passage à la Sonatel-Orange, Maguette est bien outillée pour mener à bien ses projets dont l'un vise à faire découvrir les merveilles du pays de la Teranga.

"J'ai créé une agence qui s'appelle SUNUTRIP. C'est une agence de découverte touristique pour le Sénégal. Notre mission faire la promotion du tourisme local. Nous proposons de bons plans de voyage dans les endroits paradisiaques comme Lac Rose, Lompoul ou les Îles du Saloum à moindre coût. C'est notre façon à nous de booster le secteur", dit-elle avec fierté.

Maguette est aussi fondatrice d'une autre entreprise qui s'appelle LINK You Agency. "C'est une agence de marketing digital et qui est plus orientée dans le marketing d'influence. En même temps dans cette agence on fait du community management et de l'événementiel", détaille-t-elle.

Perfectionniste, Maguette manage ses entreprises avec brio. Elle ne ménage pas ses efforts pour que le travail soit bien fait. Abdoul Aziz Mboup, un de ses clients, estime que ce que Maguette fait à son âge est fascinant.

"Maguette fait un travail extraordinaire. Elle propose à sa clientèle de bons plans voyage via de très belles destinations avec des activités qui permettent à ses clients de compresser et de s'éloigner du stress. Ce que j'admire le plus chez elle c'est la qualité du service qu'elle propose. Tout est fait sans de dysfonctionnement", affirme-t-il.

Jusqu'ici Maguette travaille sur fonds propres. Elle s'est autofinancée. Avec un moral à toutes épreuves, elle ne baisse jamais les bras et se surpasse pour atteindre ses objectifs.

"Maguette est une jeune fille très ambitieuse. Je suis subjugué par sa détermination. Elle a marqué son emprunte dans le milieu du digital avec son agence de marketing digital 'Link You Agency'. Elle a une renommée, et accompagne les influenceurs. C'est une bosseuse, c'est une guerrière qui abat un travail extraordinaire", témoigne son ami Abou Diop.

Malgré la crise économique engendrée par le coronavirus, Maguette continue de développer ses activités avec l'objectif de placer ses entreprises parmi les leaders du marché du tourisme et du digital au Sénégal et en Afrique. Pour y arriver, elle espère réunir assez de fonds et avoir plus de collaborateurs afin de développer ses affaires ici et ailleurs.