Maroc: Chelsea - Thomas Tuchel attend beaucoup plus d'Hakim Ziyech

Recruté par Franck Lampard qui voulait en faire un de ses éléments clés et construire son système autour de lui, Hakim Ziyech a eu des difficultés d'adaptation au système mis en place par Thomas Tuchel, successeur de Lampard.

Mais depuis quelques semaines, l'ailier marocain commence à s'imposer petit à petit et à retrouver sa confiance. En témoigne son but contre l'Atletico Madrid en huitièmes de finale retour de la Ligue des champions (2-0) et sa contribution à la qualification pour les quarts de finale de Chelsea.

Malgré tout, Tuchel attend encore plus de Ziyech. Tout en reconnaissant qu'il a du mal à s'adapter au nouveau style de jeu, il espère voir le Marocain faire beaucoup mieux.

« Il souffre un peu de notre style de jeu, il doit s'adapter à la structure et être plus fiable avec le ballon et il doit trouver un meilleur équilibre pour savoir quand prendre des risques et quand ne pas en prendre, mais je suis super content, c'est une performance fiable de sa part. C'est un gars qui travaille dur en attaque », a apprécié le coach allemand en conférence de presse.