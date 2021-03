Burkina Faso: Traitement des eaux de l'ONEA - L'Allemagne offre des produits chimiques

La République fédérale d'Allemagne, à travers son ambassade au Burkina Faso, a offert des produits chimiques d'un montant de 32 millions F CFA pour le traitement des eaux de l'ONEA, le jeudi 18 mars 2021, à Ouagadougou.

La capacité de traitement des eaux de consommation de l'Office national de l'eau et de l'assainissement (ONEA) s'est renforcée à travers un don de produits chimiques destinés à la désinfection des eaux. Ce don fait par la République fédérale d'Allemagne a été réceptionné par le Directeur général (DG) de l'ONEA, Frédéric François Kaboré, le jeudi 18 mars 2021, à Ouagadougou. Il est composé de 27 tonnes (t) de produits chimiques (calcium hypochlorite) contenu dans de petits fûts de 45 kilogrammes (kg) chacun.

La valeur de la donation est estimée à 32 millions de francs CFA. Pour l'Ambassadeur de la République fédérale d'Allemagne au Burkina Faso, Andreas Michael Pfaffernoschke, cette aide est un soutien de son pays au plan de riposte anti-COVID-19 de l'ONEA. Tout en magnifiant l'excellence des relations entre le Burkina Faso et l'Allemagne dans la mise en œuvre du Programme général « eau et assainissement » (PEA), le diplomate allemand a promis doter dans les jours à venir, le siège de l'ONEA, ainsi que le Centre de formation aux métiers de l'eau, en kits complets de Visio conférence. « Je réitère ici, la disponibilité du peuple et le gouvernement allemands à toujours soutenir le gouvernement du Burkina Faso dans ses efforts de rendre accessible l'eau potable à tous » a déclaré Andreas Michael Pfaffernoschke.

Mieux, l'ambassadeur a soutenu que son pays est, l'un des plus grands bailleurs de fonds finançant le programme « COVAX », l'alliance devant assurer le financement et la livraison des vaccins contre le coronavirus dans 142 pays dont le Burkina Faso. Le DG de l'ONEA, qui a visité les installations de la station de traitement d'eau de Paspanga (quartier de Ouagadougou) avant la réception du don, a exprimé sa satisfaction de recevoir un produit « nécessaire et capital » dans la fourniture d'eau potable.

Des kits de visioconférence attendus

Il a reconnu que ledit don, est d'une grande utilité pour sa structure. « Il s'agit de produits chimiques importants dans la désinfection de l'eau afin d'éliminer les germes qui s'y trouvent afin de garantir sa potabilité. La quantité reçue peut servir à désinfecter environ 100 m3 d'eau » a expliqué le DG Kaboré.

Reconnaissant les efforts du partenaire allemand durant les durs moments de la pandémie du coronavirus, M. Kaboré a fait savoir que plusieurs appuis ont été effectués par le gouvernement allemand parfois via son programme de coopération (GIZ) en vue de freiner la propagation de la maladie au Burkina Faso. « Pour soutenir les plans de riposte du ministère en charge de l'eau ainsi que de l'ONEA, la partie allemande a apporté par le biais du PEA un supplément budgétaire d'environ 230 millions FCFA. Cet appui a permis de disposer de kits d'hygiène, de masques de protection faciale, de matériel de santé, de dispositifs de lavage de mains... », a précisé Frédéric François Kaboré.