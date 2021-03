Togo: Lyon - Karl Toko-Ekambi prévient le PSG

Troisième de Ligue 1 avec 60 points, l'Olympique Lyonnais affronte le PSG ce soir à l'occasion de la 30e journée du championnat français.

Occasion pour les Gones de battre le club francilien et de passer devant lui et si possible, de rattraper le leader, Lille.

Interrogé sur cette rencontre, Karl Toko-Ekambi a prévenu les Parisiens. « On va se donner à fond : on les a battus à l'aller, donc on va faire le maximum ce soir (dimanche) », a-t-il déclaré lors de l'émission Téléfoot, tout en reconnaissant que le PSG est la plus grosse équipe du championnat, avec de très gros joueurs devant.

A huit journées de la fin du championnat, Toko-Ekambi, 12 buts estime par ailleurs que « Lille est l'équipe la mieux armée pour le titre, parce qu'elle est en avance pour l'instant ».

Toutefois, il a tenu à prévenir et le LOSC et le PSG. « Il faut qu'ils fassent attention : on arrive ».

Kylian Mbappé et ses coéquipiers sont avertis. Ce soir, ils n'auront pas la tâche facile contre le club rhodanien.

