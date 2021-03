Angola: Le MPLA déplore la mort de Leda Neto

Luanda — Le secrétariat du bureau politique du MPLA a exprimé samedi sa consternation face au décès de Leda Neto, la fille d'António Agostinho Neto, fondateur de la Nation, survenu le même jour à Lisbonne, au Portugal, victime d'une maladie prolongée.

Dans une note de condoléances parvenue à l'ANGOP, le MPLA déclare que la camarade Leda Neto s'est démarquée en tant qu'économiste senior à la Banque nationale d'Angola, se révélant également comme une femme sensible et humaine et profondément attachée aux valeurs de solidarité et de fraternité, de sorte que sa disparition prématurée représente un coup dur pour toute la famille angolaise.

"En ce moment de douleur et de deuil, au nom des militants, sympathisants et amis du parti, le Bureau politique du MPLA s'incline devant la mémoire de la camarade Leda da Silva Neto et présente à la famille endeuillée ses condoléances les plus émues", lit le document.

Leda da Silva Neto, qui recevait des soins médicaux à l'hôpital da Luz, est née le 5 janvier 1964 à Brazzaville, capitale de la République du Congo.

Dans une note de condoléances parvenue à l'ANGOP, le MPLA déclare que la camarade Leda Neto s'est démarquée en tant qu'économiste senior à la Banque nationale d'Angola, se révélant également comme une femme sensible et humaine et profondément attachée aux valeurs de solidarité et de fraternité, de sorte que sa disparition prématurée représente un coup dur pour toute la famille angolaise.

"En ce moment de douleur et de deuil, au nom des militants, sympathisants et amis du parti, le Bureau politique du MPLA s'incline devant la mémoire de la camarade Leda da Silva Neto et présente à la famille endeuillée ses condoléances les plus émues", lit le document.

Leda da Silva Neto, qui recevait des soins médicaux à l'hôpital da Luz, est née le 5 janvier 1964 à Brazzaville, capitale de la République du Congo.