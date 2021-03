Angola: Mgr Joaquim Tyombe prend la tête du diocèse d'Uíge

Uíge — Le Mgr Joaquim Tyombe, nommé par le pape François le 2 février dernier, a pris dimanche la tête du diocèse d'Uíge, au cours d'une célébration eucharistique, qui a rassemblé plus de deux mille fidèles catholiques.

Lors de la présentation et de la prise de fonction du troisième évêque du diocèse d'Uíge, au stade 4 de Janeiro, Mgr Joaquim Tyombe a promis d'être un instrument d'unité pour l'Église du Christ.

Parmi les défis, il a également souligné l'évangélisation, la solidarité, l'espérance, l'unité et la foi pour impressionner les forces qualitatives et humaines pour résoudre les problèmes de l'éducation et de la santé, les voies d'accès, entre autres services sociaux.

A cette occasion, l'évêque sortant, Mgr Emílio Sumbelelo, a remis le personnel au nouvel évêque, a demandé à Joaquim Tyombe à lutter pour l'unité des fidèles et la pacification de la population locale, une action qui vise à promouvoir le bien-être de la société.

Dans le message des fidèles, lu par l'abbé Gomes Paciência, ils ont promis de s'unir autour du nouvel évêque pour surmonter les difficultés sociales rencontrées par l'église.

Outre les membres du gouvernorat local, la cérémonie a accueilli des croyants de Sao Tomé, du Portugal et des provinces de Luanda, Zaire, Malanje, Cuanza Norte, Malange et Benguela.

Le Mgr Joaquim Nhanganga Tyambe est né le 22 novembre 1969 dans la ville de Mambandi, municipalité de Cacula, province de Huíla.

