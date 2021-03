Cote d'Ivoire: 16ème Conférence annuelle ordinaire de l'Emuci - 11 nouveaux pasteurs consacrés

L'Eglise face à la condition sociale et l'héritage des veuves et des orphelins ». Tel est le thème de la 16ème Conférence annuelle ordinaire de l'Eglise méthodiste unie Côte d'Ivoire (Emuci), qui s'est déroulée du mercredi 17 au dimanche 21 mars 2021 au temple Bethel d'Abobo-Baoulé.

Cette Eglise s'est enrichie de 11 nouveaux pasteurs, consacrés par le Bishop Benjamin Boni, président de cette congrégation, le dimanche 21 mars 2021, en présence du ministre de la Promotion des Pme, Emmanuel Esmel Essis, du sénateur Germain Ollo, des délégations venues de tous les 16 districts de la Côte d'Ivoire, de Guinée, du Sénégal, du Cameroun, de nombreux pasteurs et fidèles. Ces nouveaux bergers, dont quatre dames, ont reçu les insignes et attributs de leurs nouvelles charges.

A cette occasion, le Bishop Benjamin Boni a lancé un retentissant appel à la classe politique, les invitant à enterrer la hache de guerre et s'engager dans les sentiers de la paix. « Que l'Amour soit le fondement de nos familles, précisément de nos foyers.

Que cet Amour soit l'assise inébranlable de nos institutions, de la Justice et de la paix » a-t-il soutenu avant de dévoiler l'enjeu du thème : « Par ce thème, l'Emuci entend prendre des dispositions idoines, en vue d'aider cette couche vulnérable à retrouver l'espérance dans la vie. Le bien-être social, économique et spirituel des veuves et des orphelins » a-t-il insisté avant d'annoncer un grand séminaire de réflexion prévu cette année sur la question, impliquant des pasteurs, des experts en psychologie, en Droit.

Aux nouveaux pasteurs, le leader de l'Emuci a prodigué de précieux conseils de père, visant à leur permettre de réussir leur ministère. « Soyez de bergers du troupeau du Christ. Servez d'exemple à son troupeau par votre conduite. Soyez des bergers et bergères, par ce que vous dites et par ce que vous faites. Bercez ce troupeau et ne le dévorez pas ! Soutenez les frères dont les veuves et les orphelins. Guérissez les malades par la puissance du Saint Esprit. Ramenez les égarés. Cherchez les perdus, sans être négligents. Administrez la discipline, sous oublier la miséricorde » a-t-il souligné, non sans annoncer plusieurs projets dont la création de Espérance Tv, le projet immobilier Alliance 2, et l'instauration d'une formation spéciale de missionnaires, au niveau des pasteurs.