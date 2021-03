Angola: Sonangol vend partiellement huit blocs pétroliers

Luanda — La société nationale des hydrocarbures de l'Angola (Sonangol E.P.) va céder partiellement ses intérêts participatifs, détenus en huit blocs par l'Unité d'exploration et de production dans plusieurs concessions pétrolières.

Les désinvestissements seront effectués, en temps voulu, dans les blocs dans lesquels la compagnie pétrolière nationale agit en tant qu'opérateur ou uniquement en tant que partenaire des groupes contractants, informe l'institution dans un communiqué de presse.

Dans le document rendu public vendredi soir, la multinationale angolaise souligne que l'annonce du lancement de l'appel d'offres sera faite au cours du deuxième trimestre de cette année.

Sans préciser les blocs, Sonangol affirme que l'aliénation partielle des intérêts participatifs dans les huit champs pétrolifères, observe la juste sauvegarde du droit de préemption des partenaires actuels.

La compagnie pétrolière nationale réalise cette action dans le cadre de la stratégie de révision et d'optimisation de son portefeuille d'actifs d'exploration et de production, et a l'intention de conclure le processus d'ici la fin de 2021.

Au-delà de ces désinvestissements, Sonangol, en vue d'augmenter les droits nets, a dans son agenda pour cette année 2021, la relance de l'activité d'exploration et de production dans plusieurs blocs pétroliers.

