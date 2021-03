Madagascar: Le prix de la victoire

D'après les récits mythologiques, Zeus, pour conquérir le pouvoir détenu par son père Cronos, a dû solliciter l'aide des Cyclopes et des Hécatonchires qu'il a délivrés du tartare d'où ils étaient prisonniers.

Cette ascension, qui a décollé de ce monde infernal, sera le prix de la victoire: La Titanomachie (guerre entre Cronos et ses frères face à Zeus et ses alliés cyclopes et Hécatonchires ) s'achèvera sur l'avènement d'une nouvelle génération de dieux menée par Zeus. Une alliance formée depuis le monde souterrain des enfers (les tartares) a été la première étape de ce plan d'évasion. Un premier pas qu'on peine à faire alors qu'on veut tous nous libérer de notre enfer.

Zeus contre les Titans, l'être humain contre la Covid-19. Il est toujours question de guerre mais ce sont les antagonistes qui peuvent se présenter sous plusieurs formes variées. Zeus a compris que, pour destituer son père Cronos, la chaleur procurée par le soudage de la cohésion serait une arme efficace. Mais pour nos épaules, fragilisées par des décennies d'empoisonnement schismatique qui a fractionné ce qui restait de l'unité nationale, et affaiblies par le culte du laxisme et la haine de la discipline, le poids de la solidarité a la pesanteur d'une enclume qu'on préfèrerait éviter. Dénués par nous mêmes, on est à la merci de l'ennemi qui est en train de conquérir des territoires qui, jusqu'alors, faisaient preuve d'une résistance exemplaire.

Depuis un an, les rares véritables combattants, qui se battent seuls pour eux et pour les millions inconscients du péril qui les menacent, subissent le supplice de Sisyphe: ils portent seuls l'imposante masse du rocher de la lutte qui chute dès que l'ennemi microscopique attaque ces lutteurs démunis et qui souffrent d'une importante infériorité numérique. Et aujourd'hui, le rocher vient de tomber et la lutte est à recommencer. On ne pourra atteindre le sommet de la victoire que quand tout le monde prendra les armes. La route est encore longue car même les masques, le lavage systématique des mains et les gestes barrières, les seules armes dont on dispose, restent massivement boycottés.

Nous sommes toujours en guerre contre cet ennemi dont l'invisibilité contraste avec la dimension d'un titan. Mais virus ou Titans, le prix de la victoire reste le même: beaucoup plus de combattants et une utilisation optimale des armes.