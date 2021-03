Gabon: Des activités de plantation organisées par les Eaux et Forêts

Libreville, le 21 mars 2021 - Le Ministère des Eaux et Forêts, de la Mer, de l'Environnement, chargé du Plan Climat et du Plan d'Affectation des terres, a organisé ce samedi 20 mars des activités de plantation de plusieurs essences de bois telles que l'Okoume, l'Azobé et l'Andoung au sein de l'arboretum de Sibang, à l'occasion de la célébration de la journée internationale des Forêts.

Placée sous le thème « La restauration des forêts : une voie vers la reprise et le bien-être », cette journée est l'occasion de rappeler l'importance des forêts, du rôle de celles-ci dans le bien-être de la planète, mais aussi la nécessité pour les pays à engager des efforts au niveau local, national et international pour la restauration des écosystèmes forestiers et une gestion durable de leurs ressources forestières.

Organisées par la direction générale des Forêts (DGF), ces activités ont vu la participation du Directeur Général de l'institut de Pharmacopée et de Médecine Traditionnelle (IPHARMETRA) et du représentant de la FAO au Gabon. Ce fut l'occasion d'une part, de saluer les efforts déployés par le Gabon dans la gestion durable des forêts, et d'autre part, de rappeler le rôle crucial de la forêt du bassin du Congo, dans lequel se trouve la forêt gabonaise, en matière de régulation du climat :

« Je saisis cette occasion pour saluer les efforts remarquables fournis par le gouvernement gabonais à travers plusieurs initiatives qui sont menées et qui concourent à une gestion forestière et faunique, une transition vers une industrialisation adaptée de la filière bois, et la mise en place d'une stratégie holistique de valorisation des produits forestiers non ligneux », a déclaré M. Hélder Muteia, Représentant de la FAO au Gabon.

« Bien que le thème de cette année est la restauration des forêts, notre pays est recouvert à 88 % de forêt. Nous avons une des forêts les plus intactes au monde et elle permet de contrôler la pluviométrie jusqu'aux confins de l'Ethiopie et de l'Egypte. Elle joue un rôle très important au niveau international en termes de stock de carbone. La journée internationale présente donc, l'occasion de réfléchir sur l'importance des forêts, car perdre ces forêts, c'est perdre ces écosystèmes qui sont d'une valeur inestimable », a déclaré le Prof. Lee White.

Rappelons que les forêts jouent un rôle primordial dans la lutte contre le réchauffement climatique grâce à leur capacité d'absorption du carbone.

