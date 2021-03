Gabon: Essayons le social-libéralisme !!!

opinion

Junior Elvis NKOGHE NTOUTOUME, Libéral, Membre et co-fondateur du Mouvement libéral, humaniste , Citoyen, dans un libre propos, demande au gouvernants d'essayer le social-libéralisme, qu'il explique d'ailleurs.

Nous interpellions dans une tribune, les consciences politiques africaines afin de structurer la vie politique autour de grands pôles d'idées qui organiseraient la vie politique et économique des sociétés africaines contemporaines. Ce que je proposais n'était pas de reproduire « bêtement » le modèle dont on croit à tort qu'il est celui de l'Europe qui, a le seul mérite de l'avoir mieux vulgarisé.

On devrait pouvoir s'en inspirer pour essayer d'adosser nos choix ; nos convictions ; notre idéal, notre modèle de société à un une vision politique et économique qui permettrait de mieux structurer la vie politique, de la rendre donc plus intelligible à ceux et celles qui veulent s'engager particulièrement, et à la société toute entière.

Si j'avais la possibilité de faire une analyse qui ne serait pas limitée à l'exigence d'un « libre-propos », je serai navré de nous faire constater que notre continent regorge de partis, mouvements, qui malheureusement, ne poursuivent pas toujours l'idéal de société auquel ils/elles ont été constitués.

Dans un pays de l'Afrique de l'Ouest par exemple, j'ai vu un parti qui se réclame du socialisme « pur jus » faire maison commune dans un compagnonnage qui dur bientôt une décennie, avec un Parti qui se réclame du libéralisme « pur sang » alors que ces deux courants idéologiques sont en apparences opposés, j'ai vu dans le même pays des pans importants de l'activité économique souvent dans des domaines régaliens être confiés à des privés sans que ledit parti « compagnon » ne sorte le moindre communiqué pour demander à l'Etat de conserver ses prérogatives dans ses domaines de prédilection, absolument rien !!!

Je peux déjà entendre quelques voix qui diront que je propose de créer des antagonismes dans nos sociétés pour faire vivre des tensions politiques alors qu' on en a pas besoin, à ces voix je dis non, la réalité est tout autre : un parti politique doit pouvoir naitre, vivre , concourir puis accéder au pouvoir pour réaliser sa vision, son idéal, le modèle de société au travers duquel les citoyens que nous sommes, seront capables de l'évaluer.

Cela permettrait à la société tout entière de connaitre les joies d'une démocratie vivante avec l'émergence d'un débat politique moins clivant apuré du carcan des invectives, des injures et du poison que l'on connait dans certaines de nos sociétés à savoir, tribalisme, provincialisme, clanisme etc.

Pour essayer de cerner notre problème il va falloir commencer par préciser un certains nombres de concepts et comme la charité bien ordonnée commence par soi-même il faudrait que nous disions qu'est ce qu'être libéral ?

Je dirai qu'être libéral c'est d'abord avoir une conviction libérale, avoir foi en des idées, aux théories selon lesquelles, dans le cadre d'une gouvernance politique sobre et vertueuse, l'Etat doit encourager au travers la Loi, l'émergence des initiatives privées notamment dans le domaine économique, selon cette conception, l'Etat doit favoriser les initiatives privées en combattant tous comportements susceptibles de fausser la liberté de commerce, la libre concurrence et le bon fonctionnement de l'activité économique en général, que ce soit de son propre chef, ou celui des opérateurs économiques dont le comportement limiterait, empêcherait, la réalisation d'une concurrence « pure et parfaite » , en clair l'Etat doit comme l'expression consacrée le dit si bien « laisser faire » « et « laisser passer » les hommes, la marchandises .

Au travers ce comportement « abstentionniste », l'Etat devra permettre l'implantation des « entreprises étrangères », mais surtout favoriser la création d'initiatives locales pour bénéficier en retour, au travers l'impôt des ressources suffisantes pour garantir son développement.

Il convient de préciser qu'il ne faut pas confondre libéralisme économique et libéralisme sur le plan de la société (mœurs), qui sont deux choses différentes, lorsque l'un prévoit une liberté d'entreprise, l'autre préconise l'acquisition d'un certains nombres de droits et libertés au bénéfice d'une catégorie de personnes ce qui est loin d'être ma vision du libéralisme qui assume un certain conservatisme sur le plan des mœurs tout en garantissant le respect de l'Homme dans toute sa dimension.

Par opposition au libéralisme, le socialisme que je citais en exemple plus haut prône la redistribution, la solidarité, l'égalité. Le socialiste se définit plutôt en matière de gouvernance comme interventionniste car pour lui, l'Etat doit participer à l'activité économique en « régulant » cette activité, l'Etat peut procéder à des nationalisations d'entreprises (prendre le contrôle d'une entreprise privée) si il en ressent la nécessité à ne pas confondre à comme il veut.

Pour le socialiste, l'Etat consacre une bonne et grosse partie de son budget dans des mesures sociales (Aides aux étudiants, aides aux chômeurs, retraites, logement) ou le libéral consacrera une bonne partie du même budget dans une politique de construction des infrastructures de communication afin de favoriser le bon exercice de l'activité commerciale (Construction de ponts, routes, échangeurs, autoroutes mais aussi par des mesures d'aides aux initiatives privées dans le domaine économique).

Or, je crois que ces deux visions de société qui semblent antagonistes sont plutôt complémentaires, d'abord parce-que l'on ne peut redistribuer que ce que l'on a, ensuite pour redistribuer il faut créer si non, assainir l'environnement afin que ceux qui produisent aient la possibilité d'être dans un environnement favorable et qu'en retour, ils puissent donner un impôt que l'Etat redistribuera par des mesures sociales.

Il est important que de plus en plus, nous prenions conscience de nos choix, de la direction que nous souhaitions emprunter pour notre développement et en faire un leitmotiv pour favoriser l'émergence d'une véritable conviction libérale, d'une conviction sociale-libérale !

