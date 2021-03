Madagascar: Tout n'a pas été dit !

Deuxième vague de la Covid-19; variant sud-africain; vaccins ; bourses universitaires; 73,5 kilos d'or; opposition; démocratie ; PEM ; Barea... En l'espace de deux heures, le président Andry Rajoelina a parlé de tous les sujets brûlants de l'heure, enfin presque.

Entre le trop dit et le peu dit, il y a le non dit. Le locataire d'Iavoloha s'est abstenu de parler de remaniement du gouvernement non sans faire savoir qu'ils sont « complémentaires », lui et le Premier ministre qui se trouve dans le Sud dans le cadre de la lutte contre le « kere ». Après Benenitra vendredi et Ampanihy samedi, Ntsay Christian est attendu aujourd'hui à Amboasary et Ambovombe où il va être sans doute aussi question d'insécurité. Un volet qui n'a pas été évoqué lors de l'intervention du président de la République qui en laisse certainement le soin à son complément, en l'occurrence le PM qui « assure la sécurité, la paix et la stabilité sur toute l'étendue du territoire national (... ) », selon la Constitution. Celle-là même qui consacre « la séparation et l'équilibre des pouvoirs ».

C'est peut-être pour cela qu'il n'a pas non plus parlé de l'autre sujet d'actualité que représente l'élection imminente des nouveaux membres de la Haute Cour Constitutionnelle. Le président Andry Rajoelina a pareillement évité d'infirmer ou de confirmer le cas de ministre(s) testé(s) positif(s) au Covid-19 quoiqu'il ait fait savoir que plusieurs personnes issues de différents corps de métier (steward, pasteur, magistrats, gendarmes, enseignants, journaliste) ont succombé au virus. Il a aussi et surtout omis de parler de hausse des salaires pour 2021.

Tout dépend vraisemblablement de l'évolution de la pandémie qui a bouleversé toutes les prévisions. 2021 sera encore une année pleine d'incertitudes avec cette deuxième vague face à laquelle le chef de l'État n'a pas, pas encore, tout dit. Entre autres, l'éventualité du retour du couvre-feu et de la fermeture des établissements scolaires et des édifices cultuels. De même, il n'a rien dit sur le 74ème anniversaire du 29 mars 1947 tout en appelant toutefois au patriotisme des Malgaches.