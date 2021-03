Madagascar: Journée mondiale - La poésie célébrée en toute sobriété

A travers les reprises de Môta Soa, les poésies malgaches renaissent de leur cendre

De la France à Madagascar, les poètes malgaches ont célébré la journée mondiale de la poésie en toute sobriété

Partout dans le monde, La Journée mondiale de la poésie, commémorée le 21 mars de chaque année, célèbre l'une des formes d'expression et d'identité linguistique et culturelle les plus précieuses de l'humanité. Hier, le centre des poètes Sandratra a donné rendez-vous aux amoureux des vers et proses à Manjakandriana. A travers « Ainga manambatra », les jeunes talents de Zoromanga ont été dévoilés au grand public. Entre valiha, poésie et rap, l'assistance n'a pas passé un bon moment artistique. Pratiquée à travers l'histoire, dans toutes les cultures et sur tous les continents, la poésie parle à notre humanité commune et à nos valeurs partagées, en transformant le plus simple des poèmes en un puissant catalyseur pour le dialogue et la paix.

Références. A Madagascar, depuis plus de 100 ans, les poètes comme Dox et Jacques Rabemananjara ont fait connaître la poésie Malagasy à travers le monde, et leurs œuvres représentent encore des références pour les jeunes talents actuels. Ces derniers temps, ce patrimoine culturel commence seulement à intéresser les jeunes d'aujourd'hui. A travers des reprises de Jean Joseph Rabearivelo et Ny Havana Ramanantoanina par la musicienne Môta Soa. Effectivement, Jean-Joseph Rabearivelo est un des pères de la Poésie à Madagascar. Il a mis fin à ses jours en 1937 en prenant du cyanure. Tout au long de sa vie, la poésie aura souvent dépeint son mal-être... Un mal-être dans lequel beaucoup se retrouvent encore aujourd'hui. Môta Soa a décidé de se pencher sur ses écrits en pleine pandémie, et plutôt que de s'apitoyer sur son sort face à la difficulté imposée par la Covid-19, elle propose de revisiter « Aiza no hody » en musique pour mieux inciter à la remise en question. Le poème a été écrit en 1926 et traduit par Jean-Luc Raharimanana bien plus tard. Des œuvres qui permettent de redécouvrir ces talents oubliés et de raviver les souvenirs.

Soutien. Pour rappel, La Conférence générale de l'Unesco, lors de sa 30ème session qui s'est déroulée à Paris en 1999, a adopté pour la première fois le 21 mars comme Journée mondiale de la poésie dans le but de soutenir la diversité linguistique à travers l'expression poétique et d'augmenter les chances des langues en danger d'être entendues. La Journée mondiale de la poésie est l'occasion d'honorer les poètes, de faire revivre la tradition orale des récitals de poésie, de promouvoir la lecture, l'écriture et l'enseignement de la poésie, de favoriser la convergence entre la poésie et les autres arts comme le théâtre, la danse, la musique et la peinture, et d'accroître la visibilité de la poésie dans les médias.