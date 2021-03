Madagascar: Orange Pro League - CSDFC a perdu une bataille mais pas la guerre

L'Ajesaia s'imposant face à la CSDFC par 2 à 1.

Le match en retard de Pro League de samedi au Stadium Elgeco Plus, a vu une victoire somme toute logique de l'Ajesaia devant une CNaPS Sport Disciples FC encore trop brouillonne notamment en défense.

Une défense encore fébrile dans laquelle s'est engouffré El Hadari pour prendre tout le monde de vitesse, le gardien Mbola y compris, pour ouvrir le score dès la 14ème minute. La CSDFC , assez dominatrice, tentait de revenir mais ses attaquants échouaient régulièrement devant cette défense à trois de l'Ajesaia. Et contre toute attente, cette dernière corsa l'addition par Yvan rentré à la mi-temps. Touchés dans leur amour propre et soutenus par des supporters admirables, les protégés du président Andriamiariniriantsoa redoublèrent d'ardeur et finissent par trouver le chemin des filets Niasexe dans une position excentrée qui parvint à prendre à contre-pied le gardien Manda (73è). Cette victoire met théoriquement à l'abri Ajesaia qui ira au play off avec l'AS Adema. La CSDFC qui reste devant l'Uscafoot et le 3FB Toliara a certes perdu une bataille mais pas la guerre pour le maintien. Elle envisage d'ailleurs à lancer dans le bain ses jeunes pousses sans doute pour mieux préparer la prochaine saison. Attendre et croire...