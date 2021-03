Madagascar: Les cookies de Coraline - Ces friandises à la saveur de vos gourmandises

Johanna Christian, la propriétaire des cookies de Coraline

Les cookies de Coraline ? C'est tout simplement le « bonheur » en biscuit. Des produits de pur délices. Pour les insatiables et les fous de sucreries, goûter à ces cookies faits maisons et « 100% vita malagasy » est le « must » du moment

Petit gâteau sec, cuit au four, le cookie est cette sorte de sablé agrémenté de divers ingrédients. A Madagascar, les cookies sont encore des produits de luxe que seuls les connaisseurs y ont accès. Dans la Grande île, Les cookies de Coraline font partie des rares boutiques de dessert offrant une large gamme de ces biscuits qui font frémir les papilles. Allant du cookie nature au brookie gourmand, en passant par le volcano, la pizza cookie, la brownie ainsi que les parfums éphémères, Les cookies de Coraline explore les saveurs sucrées dans toute sa splendeur. Chocolat, fruits secs, marshmallow, cacahuète... tout y passe et rien ne se perd. Si sa texture s'apparente davantage à un biscuit sec sablé qui s'émiette facilement, Les cookies de Coraline s'avèrent être plus tendres et moelleux.

Fille de pâtissière, Johanna Christian, la tête pensante des cookies de Coraline a tenté l'aventure en septembre 2019. La genèse de son entreprise remonte pourtant à ses années de lycée. « Comme ma mère travaille dans le milieu de la pâtisserie, elle nous concocte toujours de bons desserts et comme j'en ramenais au lycée, mes camarades de classe ont tellement aimé que je leur en ai vendu au cours des années scolaires. Au fur et à mesure, après mon diplôme de licence, j'ai décidé de me lancer dans l'aventure. D'abord aidée par mes parents et mon frère, j'ai commencé par trois parfums nature, pépite de chocolat et tout chocolat et c'est ainsi que Les cookies de Coraline est né.» Avec cette recette transmise de la mère à la fille, Johanna Christian apprend les bases des cookies et fait ses expériences pas à pas, au sens littéral du terme. Viennent alors l'idée d'exploiter les incontournables comme le Nutella, le Ferrero rocher, les marshmallow... incontestablement, les grands amoureux de sucreries sont vite conquis.

La pizza cookie, le produit phare des cookies de Coraline

Vente en ligne. A peine cinq mois sur le marché, Les cookies de Coraline trouvent preneurs, se font un nom de bouche à oreille et font le buzz sur les réseaux sociaux. Mars 2020, vint alors la période de confinement. Une aubaine pour les vendeurs de produits en ligne. Parmi eux, la vente des cookies de Coraline monte vite en crescendo. Ciblant le grand public, Les cookies de coraline se consomment en famille, entre amis et entre collègues. Par ailleurs, ces mets gourmands sont très prisés dans plusieurs entreprises et plusieurs sociétés, dont la compagnie aérienne Tsaradia, qui font appel à eux lors des brunchs et conférences. Actuellement, les commandes se passent toujours en ligne avec une possibilité d'envoi en province, mais également au M'Marché Ivandry.

L'incontournable « ginger cookie » Les cookies de Coraline proposent également des cake et des madeleines

Fête de Pâques. Allant de 3600 Ar jusqu'à 7000 ariary la pièce, le choix incombe au client. Parmi les plus prisés, mini brookie gourmand et healthy, avec son cœur coulant au beurre de cacahuète. Il y a également le Brookie, une belle combinaison de cookie et de brownie soit, le combo parfait pour faire danser les papilles. Bueno Nutella Cookie fait partie des produits phares aussi doux que goûteux. Sans oublier le cookie au flocon d'avoine super crunchy, idéal pour commencer la journée ou bien en guise de casse-croûte. Par ailleurs, une « boite gourmande » sera spécialement concoctée pour la fête des Pâques. Même les moins portés sur les sucreries y trouveront leur bonheur. Un petit creux ? Les cookies de Coraline satisfont avec ses boutons de cookies.