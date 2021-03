Madagascar: Andry Rajoelina - « Mes enfants ne se droguent pas »

Il était question des enfants du couple présidentiel samedi

Le président de la République s'inscrit en faux contre les accusations portées sur sa progéniture sur les réseaux sociaux.

« Ne réponds pas au sot selon sa folie, de peur que toi aussi tu ne lui ressembles ». Andry Rajoelina a fait sien ce verset parallèle (Proverbes 26 :4) pour répondre à certaines publications qui ont ... affolé la toile et rendu ... fous certains facebookers. Le président de la République s'est fermement inscrit en faux contre les accusations portées sur sa progéniture sur les réseaux sociaux. « Je ne fume pas et je ne finis même pas un verre de champagne servi à l'occasion d'une réception », fait-il remarquer. Tout ceci pour dire comment ses enfants pourraient-ils prendre de la drogue alors que le « pater familias » qu'il est, ne les a pas initiés dans ce sens. « Ce n'est pas comme ça que j'ai élevé mes enfants qui ne fument pas et ne se droguent pas », tonne-t-il.

Jalousie maladive. Andry Rajoelina de répondre également à ceux qui critiquent le fait que ses enfants poursuivent leurs études à l'étranger. « Est-ce que je n'aurai pas pu envoyer mes enfants étudier à l'extérieur si je n'étais pas président ? », demande-t-il. En révélant que lui et sa femme financent les études d'autres enfants au Canada, au Maroc, en Inde et en France. « Pourquoi nos propres enfants seraient-ils en reste ? », interroge celui qui avait créé sa propre société à l'âge de 20 ans. « 25 ans après, Injet est la seule enseigne appartenant à un Malgache dans l'enceinte de Tana Water Front », souligne-t-il. Déplorant dans la foulée certaine « jalousie maladive ».

Haza lambo 2002. Sur le plan politique, il déplore également les agissements de certains politiciens qui exhortent la communauté internationale à ne pas aider Madagascar. Et de rappeler la suppression de l'AGOA qui avait coûté à l'époque plusieurs emplois et des débouchés pour les zones franches. « Certains avaient même appelé Robert Mugabe à attaquer militairement le pays », se souvient-il. Et de remémorer également l'opération « haza lambo » de 2002 qui avait laissé des stigmates pour ne pas dire des ... marc.

Alternance démocratique. « On n'a pas besoin de « zana-dambo » car les forces de l'ordre sont là pour défendre la démocratie et le choix du peuple », dixit le président. Avant d'ajouter que « dans tout régime démocratique à travers le monde, ce n'est pas à la minorité mais à la majorité issue des urnes de faire la loi ». Et de citer l'exemple de Madagascar où l'opposition a été battue à toutes les élections. « Une alternance démocratique », selon Andry Rajoelina qui ne veut pas de « korontana ». Ni de polémique avec l'opposition qui l'avait accusé au début de la pandémie de vouloir se servir des Malgaches comme cobaye pour des essais vaccinaux mais qui lui reprochent aujourd'hui de ne pas commander des vaccins contre la Covid-19. Le président de la République de lancer comme une boutade que « ce sont eux qu'on va vacciner en premier ».