Madagascar: Acte de banditisme - Un dangereux malfaiteur neutralisé par les gendarmes

Les gendarmes ont arrêté un bandit longtemps recherché dans le district de Betroka. Ils ont reçu des renseignements sur la présence d'un dangereux malfaiteur à Tanambao, dans le dudit district. Une opération de capture a été menée par les limiers au nombre de cinq étant donné que cet homme présente une grave menace à la sécurité des lieux.

C'est grâce à un élément d'enquête déterminant que les gendarmes sont parvenus à le neutraliser avant que lui et ses complices ne passent à l'action. Le coup de filet a eu lieu samedi. L'action a porté le résultat escompté, ils ont mis la main sur le malfaiteur nommé « Daboaky » à Ambinagninomby dans le fokontany Iomby, commune rurale Mahabo vers 17 heures. Il s'agit d'un malfaiteur réputé en matière de vol de bœufs et d'attaques sur la RN 13 dans l'axe Betroka -Anaviavy/Ambalasoa et Ivahoana.

Durant l'enquête, le bandit a dénoncé ses complices, tous des bandits chevronnés. Le même jour, les forces de l'ordre l'ont amené avec eux pour leur servir de guide. En cours de route vers 20 heures, le malfaiteur a profité de l'obscurité pour s'enfuir. Malgré des sommations, il n'a pas obtempéré obligeant les gendarmes à le mettre hors d'état de nuire. La recherche des autres bandits continue. Le phénomène de l'insécurité est de plus en plus d'actualité dans le pays. En vue de faire face à ce fléau, les forces de l'ordre font tout leur possible.

Les actions entreprises par la gendarmerie ne sont pas vaines. Tel est le cas lors de la récupération des bœufs volés à Marofarihy, commune rurale Ankerana Nord, District de Tsiroanomandidy. Jeudi dernier, les gendarmes de ladite commune ont été avisés des vols de dizaines de bovidés à Marovitsika. Accompagnés du fokonolona, ils ont poursuivi les dahalo détenant les bœufs volés. Vendredi, vers 14 heures 30, après un accrochage avec les bandits, cinq bovidés ont été récupérés. Les dahalo se sont échappés après plusieurs échanges de tirs. Aucun blessé ni mort du côté des forces de l'ordre et celui du fokonolona. La recherche des bœufs volés restants et des malfaiteurs continue.