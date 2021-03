Madagascar: Marc Ravalomanana - Lettre aux Nations Unies en faveur du vaccin

Marc Ravalomanana fait appel aux Nations-Unies pour lutter contre la Covid-19.

L'ancien président interpelle les Nations Unies pour avoir accès à l'initiative Covax concernant l'accès au vaccin contre la Covid-19.

Les politiques se bousculent au portillon pour débattre sur la stratégie de lutte contre la pandémie dans le pays. L'ancien président Marc Ravalomanana, leader de l'opposition, a toujours milité pour les injections afin de lutter contre la propagation du virus dans le pays. Dans une émission spéciale diffusée sur les chaînes proches de l'opposition le 17 mars dernier, Marc Ravalomanana a déclaré publiquement son soutien pour le vaccin, et a saisi l'occasion pour critiquer le régime par rapport à la stratégie adoptée pour endiguer le virus dans le pays.

Stabilité. En effet, il s'est adressé aux Nations Unies pour « interpeller » et demander de l'aide. Vendredi dernier, le président national du RMDM, Marc Ravalomanana, a envoyé une lettre au coordonnateur résident du Système des Nations-Unies à Madagascar. « Très préoccupé face à la propagation alarmante du virus Covid-19 et en l'absence de vaccination dans ce pays, je me permets de vous adresser la présente pour vous interpeller sur la nécessité de la vaccination dans la lutte contre cette pandémie », a-t-il déclaré dans cette correspondance. L'ancien président estime que la vaccination de la population évitera de faire exploser le nombre de victimes de la pandémie dans le pays.

Bénéficiaire. Et pour faire parvenir les doses de vaccins dans le pays, Marc Ravalomanana a sollicité le soutien des Nations Unies pour se procurer des vaccins. « A travers l'alliance Covax, notre pays devrait figurer sur la liste des pays bénéficiaires. Madagascar devrait en bénéficier, au même titre que les autres pays membres des Nations-Unies. Je suis convaincu qu'on ne peut pas développer le pays sans la stabilité politique, et tant que le virus n'est pas contrôlé », a soutenu ce leader de l'opposition.

Fabricants de vaccins. Le mécanisme COVAX, codirigée par la Coalition pour les innovations en matière de préparation aux épidémies (CEPI), l'Alliance Gavi et l'Organisation mondiale de la santé (OMS), est une initiative mondiale consistant à collaborer avec les fabricants de vaccins pour garantir aux pays du monde entier un accès équitable à des vaccins sûrs et efficaces. Selon l'OMS, ce mécanisme est la seule initiative mondiale qui collabore avec les gouvernements et les fabricants pour mettre les vaccins contre la COVID-19 à la disposition du monde entier, à la fois des pays à haut revenu et des pays à bas revenu.