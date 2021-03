Madagascar: Barea - Bolida, Mathias et Mombris libérés par leurs clubs

De rebondissement en rebondissement. La liste définitive est loin d'être exhaustive. Deux joueurs titulaires des Barea de Madagascar ont pu rejoindre la sélection nationale.

Lalaina Nomenjanahary dit Bolida, Mathias Randriamamy et Jérôme Mombris, libérés par leurs clubs, font partie du groupe des joueurs retenus pour les 5e et 6e journées des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations (CAN) 2021. Après que la fédération française ait décidé de libérer les joueurs, la fédération malagasy de football et le ministère de la Jeunesse et des Sports ont envoyé une lettre d'engagement auprès de la fédération française de football pour leur retour après les matchs.

Cinq joueurs manquent à l'appel pour ce match en Ethiopie. Il s'agit de Rayan Raveloson et Marco Ilaimaharitra, testés positifs à la Covid-19, Thomas Fontaine et Jeremy Morel, tous deux blessés, et du capitaine Abel Anicet Andrianantenaina, retenu par son club. « Malgré ces quelques absents, le groupe sera étoffé avec les joueurs locaux de qualité qui auront aussi leur chance d'évoluer avec les joueurs pro. Nous allons tout donner pour obtenir la victoire en Ethiopie, malgré la difficulté de la tâche qui les attend.

Battre l'Ethiopie chez eux ne sera pas une mince affaire, mais nous avons aussi quelque chose à mettre en valeur durant cette rencontre. Nous allons exploiter la moindre faille des Ethiopiens. Marco pourrait rejoindre la sélection à Toamasina, mais, tout dépendra des résultats de son test covid-19 », a souligné Dupuis. Tous les joueurs se retrouvent ce jour à Addis-Abeba avant de rallier Bahir-Dar.