Madagascar: Internet Très haut débit - Le câble sous-marin METISS opérationnel

Le câble Metiss sous-marin de dernière génération en fibre optique relie désormais l'île Maurice, La Réunion et Madagascar aux côtes sud-africaines, dans la proche banlieue de Durban.

Déjà leader dans le domaine du très haut débit, Telma va encore augmenter considérablement ses capacités, avec l'officialisation de sa connexion au câble sous-marin de fibre optique MEltingpoT Indianoceanic Submarine System (METISS).

Exemplaire. Le projet METISS est un excellent exemple de l'efficacité de la coopération régionale. Sur une initiative de la Commission de l'Océan Indien et avec l'appui de l'Afrique du Sud, METISS est en effet issue de la volonté de six opérateurs télécoms d'envergure régionale.

24 Terabits. Il s'agit en l'occurrence de Telma (Madagascar) ; CEB FiberNet (Maurice); Emtel (Maurice); Canal+ Telecom (La Réunion); SFR Réunion (La Réunion) et Zeop (La Réunion). Ces six opérateurs ont signé en 2017 l'accord de gestion du câble METISS. Cinq années de travail intense qui vont permettre aux pays membres de disposer de l'un des plus hauts débits du monde. Conçu pour offrir une capacité de 24 Térabits par seconde, soit 24 fois plus que le dernier système déployé en 2010 dans la région, ce câble de nouvelle génération apporte aux îles qu'il dessert davantage de sécurité en cas de coupures de liaisons sous-marines, mais aussi un temps de transit de l'internet beaucoup plus rapide, offrant une route directe vers les serveurs Google, Microsoft, Facebook et autres fournisseurs de contenus basés en Afrique du Sud. D'une longueur de 3200 kilomètres, ce câble sous-marin de dernière génération en fibre optique relie désormais l'île Maurice, La Réunion et Madagascar aux côtes sud-africaines, dans la proche banlieue de Durban. Les premières liaisons très haut débit vers l'Afrique ont été activées depuis 10 jours entre les territoires desservis et l'Afrique, et bénéficient d'ores et déjà aux clients des opérateurs du consortium.

50 millions d'euros. Le lancement officiel de METISS a eu lieu vendredi dernier entre les dirigeants fondateurs du projet, fiers de ce joyau qui va encore révolutionner les télécommunications dans la région Océan Indien en Afrique. Xavier Hermesse, président du consortium METISS a déclaré à cette occasion. « C'est une grande fierté que de voir ce projet mis en service. Ces cinq années de travail intense sont un bel exemple de coopération entre les six opérateurs régionaux que nous sommes. En construisant nous-mêmes notre propre câble, nous avons su mettre en avant les intérêts de nos territoires respectifs et réaliser un vrai travail commun pour le développement économique et social de nos îles ». Le coût global du projet METISS avoisine les 50 millions d'euros, financés exclusivement par les membres du Consortium. Avec 25% de participation dans cette cagnotte, Telma est le plus grand contributeur du projet. Une fierté, pour Patrick Pisal Hamida, l'Administrateur Directeur Général de Telma. « C'est la preuve que Telma continue à investir non seulement pour son propre développement mais également pour la relance économique du pays », a-t-il déclaré. Avec ce troisième câble, la connexion Internet du pays va encore bénéficier de plus de sécurité et d'efficacité.