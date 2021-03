Cote d'Ivoire: Équitation - La journée fructueuse des jeunes trisomiques au Poney club

Le dimanche 21 mars était la Journée mondiale de la trisomie. A Abidjan, la Fédération ivoirienne d'équitation (Fie) et la permanence du député de Cocody ont organisé une journée équestre au Poney club équestre situé non loin de l'hôtel du Golf à la Riviera. Ils ont marqué le coup en collaboration avec des structures spécialisées comme La Page blanche, La Passerelle et le Centre d'action médio-psycho-social (Cmps).

Une évasion doublée d'initiation à l'équitation que les enfants trisomiques, le personnel encadrant et les parents présents n'oublieront jamais. « En tout cas, nos enfants ont très bien réagi. Personnellement, je ne m'attendais pas à cette réaction de leur part. Ils ont vite eu confiance, certains sont même montés sur des chevaux. C'était formidable. C'est une journée qui restera gravée dans les annales de notre institution. On espère que cela va se répéter », estime M. Touré Bema, directeur de la Page blanche, une structure qui prépare activement la commémoration de ses 30 ans d'existence.

Connecter les enfants trisomiques au sport, particulièrement à l'équitation était un moment magique. « Au départ, certains avaient peur. Mais au fil du temps, ils se sont pris d'affection. Le premier qui criait, "non, je ne veux pas !" a été celui qui, par la suite, réclamait le plus le cheval », raconte l'honorable Yasmina Ouégnin, députée de Cocody.

Pour elle, il est important de sensibiliser sur cette maladie. « Il faut que nos enfants trisomiques soient heureux. C'est pourquoi, avec la Fédération ivoirienne d'équitation, nous avons organisé au Poney club du Golf cette journée dédiée à l'équitation où une vingtaine ont pu toucher un cheval, certains ont pu monter pour la première fois à cheval, assister à des compétitions de sauts d'obstacles, Ils ont découvert un nouvel animal pour certains », a poursuivi la députée de Cocody.

En s'associant à la Fie pour célébrer cette journée mondiale, Yasmina Ouégnin veut mettre un coup de projecteur sur le fait que les personnes porteuses de trisomie 21 ont toute leur place dans la société. Et pourtant, selon elle, ils ont besoin de notre amour et de notre affection. « Depuis 1998, il y a des lois fortes qui ont été prises en faveur des personnes porteuses de handicap. Malheureusement, ces textes ont du mal à être appliqués. Ces journées, devraient contribuer à changer nos habitudes et à ouvrir les yeux sur ce qu'il y a d'important, l'être Humain », a-t-elle conclu, en remerciant la fondation Moustapha Ahmed Khalil pour son appui dans cette activité.

En si peu de temps, sur les pistes du Poney club, les enfants trisomiques ont réussi à établir une telle complicité entre eux et les chevaux, que Stéphane Ouégnin, le président de la Fédération ivoirienne d'équitation a pris l'engagement de faire de l'un d'eux, Camara Herbert, un cavalier de la Fie.

Camara Herbert est déjà un athlète trisomique connu dans les fichiers du Special olympics Côte d'Ivoire pour avoir remporté plusieurs médailles aux jeux mondiaux.