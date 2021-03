Cote d'Ivoire: One man Show - L'humoriste Bendji en mode Barman

N'Guessan Kouadio Gildas Bérenger alias Bendji tisse allègrement sa toile dans le milieu de l'humour en Côte d'Ivoire. En six ans de pratique humoristique, il s'est fait remarquer à travers le "Surprenant", un micro-trottoir décalé et déjanté qu'il publiait sur sa page You Tube, le "Journal de l'humour" sur les réseaux sociaux du concepteur d'humour, Chris Alex Sahiri.Un bonheur appelant un autre, Bendji a atterri sur la scène du "Parlement du rire" (2019), de Bonjour 2020, de Gondwana Comedy Club et d'Africa Comedy Lab.

Aujourd'hui, Bendji veut franchir une autre étape de sa carrière. Pour ce faire, il a concocté un One Man Show qu'il présentera les 28, 29, 30 avril et le 1er mai à l'espace Dycoco sis à Cocody cité des arts. « Je suis un humoriste qui aime exposer le quotidien de tout un chacun, et aussi les maux de la société à travers mes textes. Pour moi, l'humour est la meilleure manière de dénoncer les tares de la société et nos mauvaises habitudes », a indiqué Bendji que nous avons surpris dans son antre de Cocody, en pleine préparation de son One man show intitulé "Le Barman".

« Le barman est un travailleur polyvalent qui accueille la clientèle du bar, prépare et effectue le service des boissons chaudes, froides, simples ou composées (cocktails), ainsi que des mets simples voire des snacks, des sandwichs, des crèmes glacées. Il contribue à l'animation et à l'ambiance du bar. Mais très souvent, il s'avère être un très bon psychologue avec qui plusieurs clients partagent les péripéties de leur vie de couple ou de famille, leurs problèmes professionnels, leurs préoccupations sociales. C'est l'ami de tous, le confident et le facilitateur. Ce sont toutes ces facettes du Barman et ses relations on ne peut plus intrigantes que je vais développer dans mon One Man Show », explique l'humoriste, qui ambitionne de profiter de ce premier show pour atteindre « les scènes internationales afin de pouvoir montrer mon potentiel et me révéler au monde en tant que l'un des meilleurs de ma génération »