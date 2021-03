Cote d'Ivoire: Daoukro - Venance Konan perd son directeur de campagne adjoint

Venance Konan, candidat du Rhdp aux dernières législatives, dans la circonscription électorale de Daoukro-N'Gattakro commune et sous-préfecture, a du mal à contenir sa tristesse. Et pour cause, il vient de perdre, dans la nuit du 20 mars, son directeur de campagne adjoint, lors de ces élections, en la personne de Samassi Moussa.

Pourtant, selon Venance Konan et tous ceux qui étaient en sa compagnie, lors de l'annonce de la mauvaise nouvelle, Samassi Moussa ne présentait aucun signe qui pouvait présager le pire. On se souvient que le 19 mars à Daoukro, Venance Konan avait fait appel à son staff de campagne dont appartenait le défunt, pour établir un bilan de campagne et un programme de tournée de remerciement.

Samassi Moussa, toujours jovial, avait donc participé à cette rencontre qui s'est achevée tard dans la nuit. Et le rendez-vous avait été pris pour le lendemain 20 mars à 16h à la résidence de Venance Konan, pour la réunion bilan.

Avant de quitter son candidat et ses autres collaborateurs, Samassi Moussa leur avait dit qu'il ferait un tour dans son champ le matin, avant d'être présent à la réunion de l'après-midi. Hélas, c'était la dernière fois que Venance Konan et ses collaborateurs voyaient leur directeur de campagne adjoint. Car, une fois au champs, il pique une crise.

Transporté à l'hôpital général de Daoukro, il décèdera des suites de cette crise. Kouassi Kouamé à l'état civil, et Samassi Moussa, nom qu'il porte après sa conversion à la religion musulmane, était, au niveau du Rhdp de l'Iffou, le délégué sous-préfectoral adjoint de Daoukro.

Selon des témoignages de ses collègues de parti et même de la direction de campagne, Samassi Moussa était un homme de conviction et déterminé pour l'avancée du Rhdp à Daoukro. L'on a loué son engagement à faire triompher Venance Konan lors des dernières échéances électorales. Hélas, il n'a pu atteindre cet objectif, mais se disait prêt, aux côtés du directeur général de Fraternité Matin, à poursuivre l'aventure.

Bien avant d'intégrer la grande famille du Rhdp, il était chargé du protocole de l'ancien député Pdci-Rda de Daoukro-N'Gattakto, Allah Brou Florence. Il jouait également un rôle important au niveau de la chefferie traditionnelle de Daoukro, il représentait, en effet, le chef du quartier d'AdingraKro dans la notabilité. La rédaction de Fraternité Matin présente toutes ses condoléances à la famille du défunt.