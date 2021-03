Cote d'Ivoire: Cinéma/3e édition du Fecab - Le premier prix revient à la région du Bélier

Au terme des festivités marquant la 3e édition du Festival de cinéma amateur de Bouaké (Fecab) qui se sont tenues samedi dernier au Centre culturel Jacques Aka de Bouaké, c'est le collège Albert Einstein de Yamoussoukro (région du Bélier) qui a été déclaré vainqueur avec son film « Jusqu'au bout de l'effort ».

Cette première place lui vaut un trophée, un vidéoprojecteur, un ordinateur et une enveloppe de 300 000 FCfa. Le collège Henri Poincaré de Bouaké (région de Gbêkê) et le lycée moderne de Boundiali (région de la Bagoué) ont été respectivement classés 2e et 3e.

Le prix du meilleur acteur est revenu au jeune qui a interprété le rôle de « Petit Yéo » dans le film proposé par le lycée moderne de Boundiali et celui du meilleur scénario a été décerné au lycée Henri Poincaré de Bouaké.

Si l'on en croit Guy Kalou, président du jury, c'est l'originalité des images et le bon jeu de l'actrice principale qui ont fait que les jurés ont porté leur choix sur le film « Jusqu'au bout de l'effort » du collège Albert Einstein de Yamoussoukro.

« La compétition était serrée, vu la qualité des œuvres cinématographiques que nous avions à juger. Mais comme il fallait un vainqueur, le jury a fini par choisir », a déclaré le président du jury. Qui a, par ailleurs, invité les cinéastes amateurs à persévérer dans le travail de qualité. « C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en réalisant qu'on devient réalisateur », a encouragé le réalisateur Guy Kalou.

Mathieu Kouadio Ahoutou, directeur régional de la Culture et de la Francophonie de la région de Gbêkê, s'est également réjoui de la réussite de cette 3e édition. « Notre festival se bonifie au fil des années », a-t-il dit, tout en espérant que les années à venir, il enregistrera la participation d'un plus grand nombre de régions du pays. « Nous remercions la ministre de la Culture et de la Francophonie qui ne ménage aucun effort pour que ce festival se tienne chaque année », a remercié le commissaire général du Fecab, à la fin de ce clap.

Ce sont 14 films réalisés par les lycées et collèges issus des régions des Lagunes, du Sud-Comoé, du Gontougo, du Bounkani, du N'Zi, du Hambol, du Tonkpi, du Denguélé, des Lacs, du Bélier et de Gbêkê qui étaient en compétition lors de cette 3e édition du Fecab.

Le Fecab est un concours de films cinématographiques mettant en compétition les établissements scolaires et universitaires de Côte d'Ivoire. Il consiste pour les postulants à réaliser des films de 13 minutes à partir de scenarii écrits autour d'un thème proposé par le commissariat général dudit festival. Pour cette année, le thème était : « Digitalisation et émergence ».