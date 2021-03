Afrique: Centenaire d'Amadou Makhtar Mbow - Le monde entier salue la grandeur de l'homme

L'ancien directeur général de l'UNESCO a fêté ce samedi 20 mars ses cent ans. Le Sénégal et le monde entier lui ont rendu un hommage à travers l'organisation d'un colloque international et une exposition sur sa vie et ses œuvres au musée des civilisations noires. Une façon de rappeler que l'œuvre de ce trésor humain vivant reste très actuelle.

Un centenaire, ça se célèbre et les 100 ans du patriarche Amadou Makhtar Mbow l'ont été ce samedi 20 mars au musée des civilisations noires à travers l'organisation d'un colloque international sur la vie et l'œuvre du parrain ouvert par une projection de film. Ancien ministre de l'Education et de la Culture, ancien directeur général de l'UNESCO, ancien président des Assises Nationales, ancien président de la Commission nationale de réformes des institutions, c'est dire qu'Amadou Makhtar Mbow a marqué l'histoire du Sénégal, de l'Afrique et du monde entier. Un parcours exceptionnel qui a été retracé à travers une grande exposition qui se poursuit jusqu'au 20 avril prochain. Dirigeants et hommes de culture d'Afrique et du monde ont rendu un vibrant hommage à «l'enseignant émérite», au «visionnaire», à «l'- homme multidimensionnel», au «militant des causes de libération, de solidarité entre les peuples, de démocratie, de droits de l'homme». Les différents intervenants ont mis en lumière le riche parcours d'Amadou Makhtar Mbow et son apport considérable à la consécration et à la préservation des valeurs nobles de la culture et du patrimoine. Non sans souligner son combat mené notamment pour «un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication», la rédaction de l'histoire générale de l'Afrique, la circulation des biens culturels dans le monde et le dialogue des cultures. «Un grand africain, un citoyen africain, un citoyen du monde», c'est ainsi que l'ancien président de la République du Mali, Alpha Oumar Konaré a qualifié le parrain.

«NOUS POUVONS DEVENIR UN GRAND PAYS SI NOUS SAVONS NOUS UNIR POUR AGIR POUR L'INTERET... »

Malgré son âge avancé, Amadou Makhtar Mbow assis aux côtés de son épouse qu'il a rendu hommage, a rehaussé de sa présence l'évènement et a tenu à livrer son message. «Quoi qu'il puisse vous arriver, soyez vous-mêmes fidèles. Soyez fidèles à votre famille, à votre pays le Sénégal. Nous pouvons devenir un grand pays. Je le dis toujours si nous savons nous unir pour agir pour l'intérêt de notre pays. Soyez également fidèles à l'Afrique. Soyez aussi des citoyens du monde», a déclaré Amadou Makhtar Mbow. Poursuivant son message, il ajoute : «l'évolution du monde a fait que nous sommes devenus solidaires les uns les autres qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas mais cette solidarité implique que la justice soit appliquée à tous et que les inégalités qui caractérisent le monde actuel disparaissent. Ça a été mon combat à l'Unesco. Je le vois quand je relis mes discours à l'heure actuelle, j'aperçois que deux choses, l'injustice, la justice, les inégalités et la volonté aussi construire un monde où tout le monde s'épanouirait à travers un développement durable fondé sur la science et la technologie et la science parce que la science et la technologie les moyens de surmonter toutes les insuffisances les difficultés, les inégalités que nous connaissons dans le monde».

«JEUNESSE AFRICAINE, EMPAREZ-VOUS DE L'ŒUVRE DU PATRIARCHE»

Pour sa part, le Chef de l'Etat, Macky Sall qui a fait son discours par vidéoconférence, a appelé les jeunes à s'inspirer du patriarche. «Notre jeunesse, cher professeur Amadou Makhtar Mbow doit connaitre la trajectoire que voilà pour y trouver l'inspiration, le courage et un formidable encouragement à aller jusqu'aux confins du monde en quête de la science. Jeunesse africaine, emparez-vous de l'œuvre du patriarche. Elle vous appartient. Emparez-vous, jeunesse du Sénégal et d'Afrique, des leçons de courage, d'humilité, de générosité en somme d'humanisme de cet homme de 100 ans debout et émergeant et tourné vers l'avenir en dépit du vieil âge», a lancé Macky Sall. En effet, au cours de la célébration du centenaire d'Amadou Makhtar Mbow, beaucoup de personnes ont aussi réagi par vidéo conférence pour saluer le parcours de l'homme. On peut citer, par exemple, du président de la commission de l'Union Africaine, Moussa Faki Mahamat, de l'ancien président capverdien Pedro Pires, de l'écrivain nigérian et prix Nobel de la paix, Wolé Soyinka, de la directrice générale de l'UNESCO, Audrey Azoulay. Des messages du président burkinabé Roch Marc Kaboré, de l'ancien président nigérien Mahamadou Issoufou et du roi du Maroc ont aussi été lus par leurs représentants.

MACKY SALL, PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE : «Cher patriarche, votre combat est plus qu'actuel»

«Le Pr Amadou Makhtar Mbow est un homme de pensée et d'action. A l'heure des enjeux cruciaux, il a su répondre aux fortes attentes de ses contemporains pour un monde plus juste et plus équitable. On connait votre engagement pour un nouvel ordre mondial de l'information et de la communication. Vous aviez bravé les surdités. Vous aviez fait face aux incompréhensions. Vous aviez défié les diktats pour que l'information et la communication soient un bien public, plus équilibré, accessible à tous les peuples respectueux des droits des peuples indépendamment de l'ordre de puissance des nations. Des décennies après, très cher patriarche, votre combat est plus qu'actuelle. A l'heure des révolutions numériques malgré la croissance exponentielle des moyens technologiques de l'information et de la communication, des territoires entiers et leurs populations restent encore à la marge du progrès. En moins d'un quart de siècle, le monde a connu dans ce secteur des évolutions inouïes qui touchent à nos manières de penser, d'agir et de vivre. Les flux d'informations explosent tandis que chaque jour, l'intelligence artificielle éloigne les frontières du génie humain. Il y a un peu moins d'un demi siècle ne pouvaient penser à ce prodigieux espoir de ces moyens de mise à relation, de communiquer, d'échanger des idées et des biens, de créer, de produire et d'être. On parlait alors de village planétaire. Nous vivons aujourd'hui dans un monde devenu un vaste réseau remarquable par l'instantanéité et la vitesse de la circulation de l'information. Plus que jamais, le monde a besoin de plus d'équité et de d'équilibre dans un contexte où par sa puissance l'information est devenue un paramètre aussi bien dans les stratégies de développement que les relations internationales».