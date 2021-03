Gabon: Koula-Moutou - Remise des bulletins au lycée privé Moutemambou.

C'est le samedi 20 mars que de nombreux parents d'élèves ont franchi le portail du Lycée privé Moutemambou pour la remise des bulletin en cette année particulièrement difficile et frappé par la pandémie covid 19, le proviseur Bienvenu Itsoga Banguébé et ses collaborateurs étaient à pied d'oeuvre pour atteindre leurs objectifs. C'est chose faite, les élèves et leurs parents sont rentrés en possession des bulletins.

Ils ont tout fait pour que les bulletins de notes soient remis aux élèves dans les délais impartis par la tutelle. Le proviseur Bienvenu Itsoga Banguébé et ses collaborateurs ont tenu le pari. Le bilan du premier quadrimestre, s'agissant des bulletins l'on enregistre plus de 80% de bulletins de notes réitérés par les parents d'élèves avec un taux total de réussite de 41,74% et un taux d'échec de 58,26% . Au premier cycle, l'on enregistre 43,03% d'admis et le second cycle 39,13%.

Créé en 2007, par feu Jean Massima, le lycée privé Moutemambou, situé dans le 2ème arrondissement de la commune de koula-Moutou, est reconnu d'utilité publique et bénéficie d'un soutien de l'Etat. "C'est un établissement d'exemplarité en termes des résultats scolaires pour l'an passé 70% aux BEPC et au baccalauréat 85%" en témoignent les parents et les cadres de l'administration dudit établissement.

Une réunion élargie entre l'administration, enseignants, élèves des classes d'examen et leurs parents est prévue dans quelques jours. Celle-ci devra s' atteler à trouver des stratégies pour pouvoir préparer le deuxième quadrimestre et de booster les apprenants à des meilleurs réultats.