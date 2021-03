Angola: Un enseignant défend l'inclusion de l'éducation financière dans le programme

Malanje (Angola) — L'économiste et professeur d'université Mateus Vunge a estimé, dimanche, qu'il était nécessaire d'introduire le cours d'éducation financière dans le programme d'enseignement général, afin d'inculquer aux étudiants les principes de l'épargne et de l'investissement dans les petites entreprises.

Selon le spécialiste, qui s'exprimait lors d'un atelier sur l'éducation financière promu par l'Organisation des enseignants et amis de la langue portugaise à Malanje (OPALPM), il est nécessaire de promouvoir une culture de l'épargne dès le plus jeune âge, afin de créer des citoyens plus qualifiés pour entreprendre et qui contribuent à la force économique du pays.

Cependant, l'économiste s'est inquiété du manque de principes d'épargne et d'entrepreneuriat chez les jeunes, à un moment où la tendance à l'immédiateté se fait de plus en plus sentir au sein de cette frange, jugeant donc opportun de les instruire sur la bonne voie.

Pour cette raison, Mateus Vunge a conseillé aux familles de cultiver l'habitude de l'épargne, en particulier dans cette phase de resserrement financier, afin d'investir leurs ressources financières dans des entreprises qui contribuent à faire face aux dépenses des ménages.

L'atelier s'inscrivait dans le cadre du thème «Paredão» organisé chaque mois par l'Organisation des enseignants et amis de la langue portugaise à Malanje (OPALPM), qui rassemble essentiellement des étudiants, dans le but d'aborder les problèmes socio-économiques, outre la langue portugaise.

