Angola: Un jeune angolais entre dans l'histoire au Sporting de Portugal

Luanda — À seulement 16 ans, le footballeur angolais Dário Essugo est devenu le plus jeune joueur à jouer pour la première équipe du Sporting Portugal, après ses débuts samedi contre Vitória de Guimarães, pour le championnat national de première division.

Le joueur, qui a fait 16 ans le 14 mars, est entré à la 86e minute, en remplacement de João Mário, et a écrit son nom dans l'histoire du club, lors de la victoire 1-0.

L'Angolais, né à Benguela, surpasse les défenseurs Santamaria, qui a fait ses débuts le 23 janvier 1999, à Chaves, à l'âge de 16, 11 mois et 12 jours, et aussi Marco Caneira, lancé le 10 février 1996 contre Farense quand il avait 17 ans et un jour.

Cependant, le milieu de terrain défensif angolais peut battre un autre record dans les "Leões", s'il marque un but cette saison avec le maillot du Sporting Lisbonne dans la division principale. Dans ce cas, il battra un record qui appartient à Cristiano Ronaldo, ayant marqué à 17 ans et huit mois.

