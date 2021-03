Angola: Le pays à la recherche des recettes forestières

Luanda — Le Monde a célébré dimanche (21 mars) la Journée internationale des forêts, sous le slogan "Restauration des forêts: un chemin vers le rétablissement et le bien-être", dans un contexte marqué par la pandémie Covid-19, la dégradation et la perte de cette biodiversité, qui ont un impact sévère sur l'économie angolaise.

Comme d'autres pays dédiés à la foresterie, en Angola, ces écosystèmes terrestres ont une grande valeur économique et une grande utilité dans différents domaines, avec une importance incontestable pour l'alimentation, la santé et le bien-être des populations vivant dans les zones environnantes, mais ils génèrent toujours des revenus inférieurs aux attentes.

Le pays possède une grande superficie forestière, avec un accent sur la forêt du Mayombe, dans la province de Cabinda (Nord du pays), et le potentiel pour une industrie de transformation du bois, une activité qui contribue encore peu aux revenus publics.

Cependant, le marché de la transformation de cette ressource naturelle a déjà commencé à montrer, ces dernières années, des signes timides de croissance qui pourraient, à l'avenir, contribuer à diversifier l'économie.

Entre décembre 2020 et février de cette année seulement, l'État a collecté environ 19 millions de dollars et 15 millions d'euros sur l'exportation de bois national, selon des données récemment avancées par le secrétaire d'État aux Forêts, André Moda.

En particulier, le secteur prévoyait de produire 500 mille mètres cubes de bois, à travers la forêt indigène, mais il "n'a pas été en mesure d'exploiter au moins la moitié de cette quantité, pour des raisons financières", ni "d'exporter 80% du bois produit, car il n'a pas une industrialisation affinée".

Selon les données de 2020, au moins 128 entreprises avaient l'intention de faire de l'exploitation forestière dans tout le pays, mais seulement 116 ont réalisé le souhait, contre 300 entreprises dans la campagne forestière de la même période.

Ce n'est que la semaine dernière que le pays a assisté à la signature du premier contrat de concession forestière, une expérience qui a commencé à Huambo (plateau central), avec l'espoir de s'étendre au reste du territoire.

Selon André Moda, qui n'a pas précisé les principaux marchés du bois exporté d'Angola, il est de l'intention de l'exécutif angolais de mettre en œuvre ce type d'initiatives dans tout le pays, notamment au Sud et à l'Est, dans le cadre d'un plan qui prévoit le repeuplement des zones exploitées.

Le but de cette mesure est de mettre fin à l'exploitation anarchique des ressources forestières, avec la dévastation des arbres, sans remplacement / replantation, de sorte qu'actuellement, le secteur se réorganise et crée une politique nationale de reboisement et une loi fondamentale sur les forêts et la faune sauvage.

