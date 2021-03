Congo-Kinshasa: Ça urge !

Tout peut être important, sans être urgent. Il faut donc savoir faire la part de choses, surtout lorsqu'il s'agit de gouvernance publique. Les autorités du pays, en commençant par le premier des citoyens congolais, se tournent souvent sur des décisions et actes moins prioritaires selon l'urgence, et sans impact direct sur les besoins pressant de la population. Des programmes de réhabilitation de chaussées continuent d'être lancés, alors qu'il faut surtout plus de routes afin de rendre la circulation fluide. Mais bon,...

Entre temps, la machine Union sacrée qui a mis à la porte la coalition boiteuse FCC-CACH, traine les pas pour accoucher son gouvernement central. Des listes de ministrables s'entremêlent les pattes, des noms indésirables, des partenaires à satisfaire, mais aussi des habitués des cortèges et honneurs qui perçoivent très mal leur mise à l'écart dans le cercle de l'Union censé être restreint.

Alors depuis maintenant plus d'un mois, les choses se compliquent. De discussions inachevées en compromis non consensuels, la machine Sama Lukonde est déjà bloquée. Le chef de l'Etat ne peut plus attendre, le temps presse. Il ne lui reste pas beaucoup de temps avant les prochaines élections. Enfin, si elles auront lieu bien entendu.

A ce propos, contrairement aux «combattants» de la base du parti présidentiel qui avancent tous les jours des arguments à dormir debout pour esquiver les scrutins, l'église catholique, elle, fonce comme dans ses habitudes. Les Evêques catholiques mettent depuis quelques temps la pression au pouvoir actuel, de sorte que le délai constitutionnel soit respecté quant à la tenue des élections en 2023. Une démarche que leurs anciens alliés sur le terrain de protestation fustige, visiblement parce que la roue a tourné. En même temps, avec les autres confessions religieuses, ils se penchent une fois de plus sur les réformes électorales à opérer au niveau de la chambre basse du parlement, mais également la désignation des membres de la CENI, une des conditions pour l'organisation des élections en RDC.

Pour certains, il est avant tout nécessaire d'effectuer un recensement général de la population. Une opération qui peut prendre jusqu'à deux ans... eh oui ! Des arguments sans doute valables, malheureusement aux allures des subterfuges pour compenser le retard perdu dans la réalisation des promesses de Fasthi au peuple congolais.

L'histoire ne nous enseigne-t-elle pas ? Faut-il retomber dans des marches pacifiques mais au final chaotiques pour que la loi soit respectée ? Les guerres dans les partie Est du pays sont toujours d'actualité, et une tension inutile de plus à Kinshasa ne ferait qu'empirer la situation déjà assez critique sur les plans économique, sanitaire, social,...