Congo-Kinshasa: Kalev Mutondo - Une citation directe contre-attaque !

Il avait saisi le Tripaix/Gombe en date du 8 mars 2021 sous RP 28.909 bien avant l'existence du Mandat d'amener et de l'avis de recherche lancés contre sa personne en date du 11 mars 2021.

Ainsi, s'appuyant sur cette citation directe, ses Avocats, dans un communiqué, parlent-ils d'un dessaisissement légal du Parquet Général au profit du juge répressif du Tribunal. Ils demandent, en outre, au Procureur près la Cour d'Appel de Kinshasa/Gombe d'ordonner le retrait de la circulation du mandat d'amener et de l'avis de recherche pour permettre à leur client de comparaître en homme libre devant les juges et d'organiser sa défense.

Procès équitable

Ils réaffirment, par ailleurs, que ne se reprochant de rien sur les allégations portées à sa charge, M. Kalev serait disposé à coopérer étroitement avec la justice de son pays dans le respect de la Constitution et des Lois de procédure.

Tenant à permettre à l'opinion publique de connaître la vérité, à travers un procès public respectueux des lois de la République, leur client a décidé, à son tour, de porter cette plainte par voie de citation directe devant le Tribunal de Paix de la Gombe contre les plaignants qui, massivement et dans une même période, ont porté plainte contre lui, à la fois, aux Parquets Généraux de Kinshasa/Gombe et de Kinshasa/Gombe par ce qu'ils qualifient d'allégations fausses.

Le Collectif de ses Avocats se dit soucieux de laver, désormais, l'honneur et la dignité de cet ancien Fonctionnaire de l'Etat, père de famille et, même, de l'honneur de l'ANR ainsi que de tous les services d'Ordre, de Défense et Sécurité de la RD. Congo qui, selon lui, ont subi les effets de l'opprobre ainsi jeté sur eux.

Nouvelle perquisition

Déjà, sa famille, dans un autre communiqué, parlait d'une nouvelle perquisition à la résidence secondaire de M. Kalev située au Quartier GB, dans la commune de la Gombe.

Elle en appelait à la présence de la Monusco pour empêcher que ces éléments non identifiés ne déposent des armes pour lui faire porter injustement et inutilement le chapeau.

Elle demandait, encore une fois de plus, aux Institutions de la République de garantir la sécurité et l'intégrité physique de Kalev et réitérait sa demande aux Eglises et aux autres personnes de bonne volonté de l'aider à le localiser.