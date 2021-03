Sénégal: Célébration du Centenaire du Pr Amadou Mahtar Mbow - «Nous pouvons devenir un grand pays si nous savons nous unir ... »

Pour célébrer le centenaire de Amadou Mahtar Mbow, les grands plats ont mené le décor au Musée des civilisations noires, dans la matinée de samedi dernier. Pour cette cérémonie d'ouverture du colloque international sur la vie et l'œuvre de l'ancien Directeur général de l'Unesco, l'éloquence et l'émotion ont été les choses les mieux partagées dans le ton des hommages. Elle ouvre une série de wébinaires, qui se poursuit jusqu'au 5 juin, en loupe sur la philosophie et la politique agissante du patriarche qui a marqué l'Afrique et le monde du 20ème siècle.

Samedi 20 mars dernier, Amadou Mahtar Mbow a soufflé ses 100 bougies. C'était la fête de cent années de vie d'un Africain au service du développement de son pays, le Sénégal, et de son continent. L'homme et l'événement sont d'une dimension telle qu'ils ont présidé à l'organisation d'un colloque international pour exposer la vie et l'œuvre de Amadou Mahtar Mbow. La cérémonie d'hommages, tenue samedi dernier, au Musée des civilisations noires, a sonné le démarrage d'un marathon de réfléxions qui se termine le 5 juin prochain. Chaque samedi, un wébinaire interrogera des problématiques qui ont fait les thèmes de l'engagement de l'ancien Ministre de la Culture et ancien Directeur général de l'Unesco. Cette cérémonie inaugurale a aussi compris le vernissage d'une exposition de son œuvre, ses photos et ses objets personnels.

L'exposition, qui sera itinérante, entame son chemin à Dakar pour un mois. Elle ira ensuite dans les régions, avant de parcourir le monde jusqu'en mars 2022, dans les pays qui ont souhaité la recevoir. Elle sera ensuite reversée à la Fondation Amadou Mahtar Mbow.

Pour la célébration du film de sa vie, Amadou Mahtar Mbow était là, bien en présence. Il trônait majestueusement sur la tribune. Il était tout beau dans son boubou immaculé, coiffé d'une chéchia et lumineux de son sourire moins de barbon qu'innoncemment enfantin. Devant un auditoire admiratif, composé d'anonymes, de journalistes et d'officiels, le sourire affectueux n'a pas quitté son visage. Un ancien chef d'Etat (Alpha Oumar Konaré du Mali) était à sa gauche, en face d'ambassadeurs de pays amis et de personnalités sénégalaises venus louer un trésor humain vivant.

Sous l'animation musicale des Frères Guissé, la fête a débuté avec la projetion d'un film-portrait sur la vedette du jour, réalisé par les étudiants de l'Université Amadou Mahtar Mbow de Dakar. On y découvre un parrain ancré dans les fondements de son village natal (Ndialakhar) et qui garde encore de profondes attaches dans cette bourgade de la région de Saint-Louis. Il y a d'ailleurs construit une mosquée et y opère d'importantes œuvres sociales, tout comme il les fait pour le village de sa mère, à Louga. Les notables de ses villages font le cours d'un «homme de foi et de générosité». L'évolution dans ces zones rurales, marquées par un écosystème inspirant et un legs pluriel, a peut-être semé en Amadou Mahtar Mbow sa foi culturelle et son attrait pour l'histoire. Le courage et les convictions d'«Ecureuil actif» (son nom de scout), qui en ont fait un militant et un syndicaliste majeur, ont également pu être démontrés à son passage dans l'armée de l'air en tant qu'aviateur.

100 ans et toujours dans ses convictions militantes

Amadou Mahtar Mbow, visionnant le film, semble bien apprécier la production et son parcours. Son regard délicat et son sourire qu'on devine derrière son masque donnent un homme nostalgique et plutôt fier. Il les arbore aux côtés de son épouse, assise à sa droite. Ils se tiennent ou s'effleurent la main par occasions, marquant les moments forts de témoignanges. Ces gestes de tendresse seront convertis en mots par le mari aimant, au moment de son intervention. Rendant d'abord grâce au Bon Dieu de l'avoir «fait vivre jusqu'ici», Amadou Mahtar Mbow a déclamé une ode émouvante en hommage à son épouse, Mme Raymonde Mbow. «Je ne sais pas combien de temps il me reste à vivre. Mais j'ai consacré ma vie à essayer de faire du bien, avec cette épouse qui est à ma droite, que j'ai rencontrée dans un amphithéâtre à l'Université de Sorbonne. Nous étions deux noirs dans la salle. Quand le professeur a fini son cours, nous sommes allés l'un vers l'autre, et nous ne nous sommes plus quitté. Il y a 70 ans que nous nous sommes mariés. Ça a été 70 ans pendant lesquels elle a vécu pleinement avec moi», a témoigné Mbow, sous les acclamations d'un public admiratif de ce vieil amour et des rapports du professeur d'Histoire.

Amadou Mahtar Mbow était tout autant empli d'émotions avec les témoignages télévisés d'anciens présidents et de compagnons avec qui il a cheminé durant son époque militante et d'administration internationale. Parmi eux, l'écrivain Wole Soyinka. Ce dernier l'a remercié «d'avoir rétabli la dignité de l'Afrique dans ce concert des nations du monde par la parité».

L'ancien Ministre et homme politique a ensuite dit toute sa gratitude aux Sénégalais et au Sénégal, un pays dans lequel il a «reçu toute l'éducation» qui lui a permis ce parcours. Il a aussi dit sa reconnaissance à l'Afrique, dont les pays, par l'Organisation de l'unité africaine (Oua), actuelle Union africaine, ont présenté sa candidature à la Direction générale de l'Unesco. En ce sens, le patriarche Mbow a lancé un message vibrant à l'attention de ses compatriotes. «Quoi qu'il puisse vous arriver, soyez vous-mêmes. Soyez fidèles à votre famille. Soyez fidèles à votre pays, le Sénégal. Nous pouvons devenir un grand pays si nous savons nous unir pour agir pour l'intérêt de notre pays. Soyez aussi fidèles à l'Afrique ... », a «enseigné» le nouveau centenaire.

Lutte contre l'injustice et les inégalités

Dans l'exact esprit de son combat pour l'institution d'un Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication (Nomic) et pour une égale souveraineté des pays durant sa direction à l'Unesco, Amadou Mahtar Mbow a invité les Sénégalais à être des citoyens du monde. «Le monde est un. L'évolution a fait que nous sommes devenus solidaires les uns des autres, qu'on le veuille ou pas. Mais cette solidarité implique que la justice soit appliquée à tous et que les inégalités qui caractérisent le monde actuel disparaissent. Ça a été mon combat à l'Unesco», a noté le vaillant militant, qui dit s'apercevoir actuellement, en relisant ses discours de dirigeant de l'Unesco, que l'injustice et les inégalités ont toujours occupé son propos. Il a réitéré son vieux vœu de construction d'un monde nouveau où tous s'épanouiront et vivront un développement durable fondé sur les sciences et la technologie qui «nous fournissent le moyen de surmonter toutes les insuffisances et les difficultés».

Par l'organisation de ce colloque marquant le centenaire de la vie de Amadou Mahtar Mbow, la mission a été de présenter cette sagesse et ces caractères qui font un homme modèle et inspirant. C'est ce qu'a affirmé Ibrahima Fall, président du Comité de célébration du centenaire. Les organisateurs ont, par ailleurs, voulu visiter et offrir en exemple la vie et l'œuvre d'Amadou Mahtar Mbow, «à la lumière des événements de la décennie écoulée depuis les manifestations organisées lors de sa 90ème année et sous l'éclairage de l'actualité du monde». «Le colloque s'articule autour de trois dimensions suivantes de l'homme Mbow, l'éducateur émérite, le leader visionnaire du Nouvel ordre mondial de l'information et de la communication (Nomic) et, enfin, le militant emblématique de la démocratie et de la bonne gouvernance aux plans national et international», a indiqué Ibrahima Fall, par ailleurs ancien Ministre et ancien élève de Pr Mbow, en 1957.