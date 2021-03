Togo: Dr Kouessan a pris sa dose, et réclame le retour de la FOSAP sous une forme plus structurée !

Il était de ceux qui, suite aux effets secondaires signalés, avaient demandé à l'Etat togolais de suspendre la campagne de vaccination le temps de recevoir l'avis de l'AEM (Agence Européenne des Médicaments) et de l'OMS (Organisation Mondiale pour la Santé) sur le vaccin.

Et cet avis tombé et étant favorable, Dr Georges William Kouessa et son parti, l'Alliance Socialiste Santé du Peuple, n'a pas hésité à revenir à la charge en ces termes, « Le 11 mars 2021, certains pays de l'Europe, suite à l'apparition de caillots sanguins chez des personnes ayant reçu le vaccin Astra Zeneca, ont suspendu l'utilisation de ce dernier. Le 12 mars 2021, l'Alliance Socialiste Santé du Peuple a appelé le gouvernement togolais à aller dans le même sens en arrêtant provisoirement, au nom du principe de précaution, la campagne de vaccination démarrée la veille dans notre pays, le temps de clarifier la situation. Bien qu'il n'ait pas eu gain de cause auprès des autorités togolaises, le parti s'est néanmoins réjoui des suspensions intervenues par la suite dans d'autres pays, emmenant les instances sanitaires internationales à savoir, l'Organisation Mondiale de la Santé ( OMS ) et l'Agence Européenne de Médicament ( AEM) à s'autosaisir pour cette clarification ... L'Alliance Socialiste Santé du Peuple, conscient que la vaccination constitue aujourd'hui le seul moyen de lutte contre cette pandémie, se félicite des conclusions des travaux, qui font du vaccin Astra Zeneca, un vaccin sûr et efficace et de la reprise de son utilisation dans les pays où il a été suspendu... Le parti se réjouit enfin de ce que ces conclusions ont apporté la lumière nécessaire à la poursuite sereine de la campagne en cours dans notre pays ».

Cet opposant au régime de Faure Gnassingbé qui fut son adversaire à la présidentielle de Février 2020, ne s'est pas limité à la réjouissance puisque ce Lundi, à quelques minutes de 12h, il franchira les pas du CMS Nukafu au cœur de Lomé, pour joindre l'acte à la parole. Dr Kouessan s'est fait administré sa première dose du Vaccin AstraZeneca, ceci afin de mettre encore plus en confiance les Togolais.

« On ne peut qu'être heureux. C'est un sentiment de joie », ce sont là ses premiers mots à peine après avoir pris le vaccin et sorti du quart d'heure d'observation.

Et répondant à certaines interprétations que son appel à la suspension de la campagne de vaccination a induit, entretemps, il a expliqué, « je n'avais peur d'AstraZeneca, dès les tous premiers instants, nous avons été de ceux qui vantaient le mérite de ce vaccin et par rapport aussi aux conditions de notre pays. Et si nous avons entretemps demandé la suspension de la vaccination, c'est à cause de notre obligation morale et des effets secondaires signalés ». Et Kouessan n'a pas omis les invites des politiques à rester en dehors de ce débat scientifique sur le vaccin. Sur le sujet, voici ce qu'il en dit : « Les scientifiques demandent aux politiques de rester en dehors de ce débat scientifique... Ce n'est pas possible pour la simple raison que c'est les politiques qui décident, ce ne sont pas les scientifiques. Et quand vous suivez les membres du Conseil scientifique sur les médias, ils ont dit à plusieurs reprises nous nous donnons notre avis, ce sont les politiques qui décident. Donc ce n'est pas possible que les politiques restent en dehors de ce débat ».

S'il y a une décision des autorités que déplore désormais l'opposant, vu la flambée des cas de contamination qui laissent voir que le virus gagne du terrain, c'est bien celle de « la dissolution de la FOSAP (Force Anti-Pandémie) ». Reconnaissant certains écarts de certains éléments de cette force, autrefois déplorés, il croit savoir qu'il s'avère impérieux de « ramener la FOSAP mais dans une forme beaucoup plus structurée ».

A noter que, outre les 156.000 doses de vaccins reçus préalablement, le Togo a également reçu en fin de semaine dernière 45.000 nouvelles doses.