Sénégal: Centenaire d'Amadou Mahtar Mbow - Macky Sall conseille à la jeunesse de s'emparer de l'œuvre du patriarche

Dans son discours, par vidéo, lors de la célébration du centenaire de la naissance de Amadou Mahtar Mbow, le Président Macky Sall a demandé aux jeunes de s'emparer de l'œuvre du patriarche qui a une trajectoire inspirante. Le Chef de l'Etat a salué l'engagement de l'ancien Directeur général de l'Unesco pour le Sénégal et pour un monde plus juste et équilibré.

Un siècle de vie bien remplie au service de son pays et de l'humanité. Le centenaire de la naissance de Amadou Mahtar Mbow a été célébré ce 20 mars, en sa présence, devant sa famille, ses amis, des sommités, des diplomates, politiques, au Musée des Civilisations noires de Dakar. Le Président de la République, Macky Sall, qui s'est adressé à l'assistance, dans une vidéo, a dit la reconnaissance du pays pour ce digne fils tout en le donnant en exemple à la jeune génération. Le Chef de l'Etat a indiqué que le Professeur Amadou Mahtar Mbow est un homme de pensée et d'action. «Notre jeunesse doit connaître la trajectoire que voilà pour y trouver l'inspiration, le courage et un formidable encouragement à aller jusqu'aux confins du monde en quête de la science. Jeunesse africaine, emparez-vous de l'œuvre du patriarche car elle vous appartient. Emparez-vous, jeunesse du Sénégal et de l'Afrique des leçons de courage, d'humilité, de générosité, en somme d'humanisme de cet homme de 100 ans debout énergique et tourné vers l'avenir en dépit du néant», a plaidé Macky Sall.

Revenant sur le parcours exceptionnel du centenaire, le président sénégalais a rappelé qu'à l'heure des enjeux cruciaux, il a su répondre aux fortes attentes de ses contemporains pour un monde plus juste et plus équitable, notamment à travers son engagement pour un Nouvel ordre mondial de la communication (Nomic). «Vous aviez bravé les surdités, vous avez fait face aux incompréhensions, vous aviez défié les diktats pour que l'information et la communication soient un bien public plus équilibré accessible à tous les peuples et respectueux du droits des peuples indépendamment de l'ordre de puissance des Nations», affirme le Président Sall, s'adressant à l'ancien Directeur général de l'Unesco de 1974 à 1987.

Le Chef de l'Etat de constater que plusieurs années après, ce combat reste actuel car «à l'heure des révolutions numériques, malgré la croissance exponentielle des moyens technologiques de l'information et de la communication, des territoires entiers et leur population restent à la marge du progrès». En moins d'un quart de siècle, analyse le Président, le monde a connu dans ce secteur des évolutions inédites qui touchent à nos manières de penser d'agir et de vivre avec les flux d'informations qui explosent.

«Il y a un peu moins d'un demi-siècle les plus audacieux des contemporains du Nomic ne pouvaient penser à ce prodigieux essor de ces moyens de mise en relation de communiquer, d'échanger des idées et des biens, de créer, de produire et d'être. On parlait alors de village planétaire», souligne Macky Sall. Ce dernier insiste sur le fait que plus que jamais le monde a besoin d'équité, d'équilibre dans un contexte où par sa puissance, l'information est devenue aussi bien un paramètre dans les stratégies de développement que dans les relations internationales.

Enseignant modèle

Malgré le caractère multidimensionnel du centenaire, le Président Macky Sall pense que c'est le titre d'enseignant et de professeur d'histoire et de géographie qui le qualifie le plus. Il magnifie sa détermination à continuer d'apprendre «à une époque où le colonisateur n'ouvrait que parcimonieusement les portes de l'enseignement supérieur aux Africains». Ce professeur a guidé nombre d'enseignants devenus les piliers de l'éducation à l'indépendance des pays africains. Macky Sall rappelle que c'est aussi le professeur qui acceptera de se mettre au service de l'Education de notre pays sous le Président Senghor, période qu'il qualifie, de «fabrique même de notre avenir».

À l'Unesco, en tant que premier africain à diriger une institution des Nations unies aussi, dit le Président, c'est le professeur qui s'est mis au service de l'humanité pour développer la culture, l'éducation et la science. Dans cette nouvelle mission, M. Mbow a saisi, d'après Macky Sall, l'enjeu d'un changement profond dans le monde en portant l'œuvre d'écriture de l'histoire générale de l'Afrique pour rendre à notre continent sa conscience historique pour mieux s'ouvrir les portes de l'avenir. Macky Sall fait noter aussi que le centenaire a été, il y a plusieurs décennies, l'avocat passionné de la restitution des biens culturels les plus essentiels aux peuples qui les avaient créés, mais ouvert à tous les souffles féconds, en défendant que «ces œuvres doivent rester un patrimoine universel à partager».

Hommages de présidents africains au Pr Mbow

Pour la célébration du centenaire de la naissance de Amadou Mahtar Mbow, le président du Comité d'organisation, le Professeur Ibrahima Fall, a révélé que les présidents de la Guinée, Alpha Condé, du Burkina Faso, Roch Marc Christian Kaboré, du Niger, Mahamadou Issoufou, de même que le Roi du Maroc, Mohamed VI, ont accepté de placer sous leur patronage les activités. Ils ont tenu à rendre hommage à l'ancien Ministre sénégalais lors de la célébration de ses cent ans. L'ancien Président malien, Alpha Oumar Konaré présent à Dakar, pour l'événement, a confié qu'il est sorti d'une «longue période de silence» pour venir célébrer un ami, un grand fils de l'Afrique, un citoyen du monde et compagnon des grandes figures de l'émancipation du continent. Pour lui, Amadou Mahtar Mbow est un combattant de l'éducation de base et de la culture. Il a salué son œuvre à la tête de l'Unesco pour le Nomic, pour l'écriture de l'histoire générale de l'Afrique en vue de mettre fin aux clichés sur l'Afrique. Même avis chez Pedros Pires, ancien président du Cap-Vert, qui pense que le premier Ministre de l'Education du Sénégal est une référence pour la jeunesse du continent.

Jacob Ouédraogo, Ambassadeur du Burkina Faso au Sénégal, a lu le message du Président burkinabè Roch Marc Christian Kaboré. Pour ce dernier, la célébration de cet anniversaire est une bénédiction pour Mbow et une chance pour l'Afrique. Il considère que Amadou Mahtar Mbow a marqué leur temps et continue d'éclairer les générations. Le Président Kaboré a salué la carrière et les convictions de l'homme qui a rendu fier tout un continent. Pour le Président burkinabè, en dirigeant l'Unesco, il apporté les changements dont le monde avait besoin.

L'Ambassadeur du Niger au Sénégal, Fatima Sidikou, a aussi transmis les hommages du Président Mahamadou Issoufou. Ce dernier a magnifié l'engagement de M. Mbow pour l'Afrique depuis la loi-cadre et son combat pour la liberté en Afrique et dans le monde.

Le Roi du Maroc, Mohammed VI, n'a pas été aussi en reste dans ce concert d'hommages. L'Ambassadeur du Maroc au Sénégal, Taleb Barrada, transmettant son sentiment, de déclarer que le Sénégal a donné naissance il y a un siècle à un citoyen du monde. M. Mbow, poursuit-il, est un professeur qui a incarné tout au long de son parcours l'image d'un continent dynamique, rigoureux qui revendique sans complexe sa contribution à la construction de l'humanisme universel. Le diplomate de témoigner que le royaume du Maroc a toujours eu de bonnes relations avec le Pr Mbow, ce qui se traduit par l'estime dont il a toujours été entouré par le Roi Mohammed VI et avant lui par son père Hassan II.

Moussa Faki Mahamat, président de la commission de l'UA: «Amadou Mahtar Mbow, un Sénégalais universel»

Le président de Commission de l'Union africaine (Ua), dans une déclaration vidéo, a considéré que «Amadou Mahtar Mbow est de ces Africains qui font notre fierté». Moussa Faki Mahamat de rappeler que l'Oua avait présenté sa candidature en 1974 pour le poste de Directeur général de l'Unesco. «Je m'associe aux hommages rendues à ce grand homme, à ce Sénégalais universel. À la République du Sénégal, à son peuple, à la famille de Amadou-Mahtar Mbow, l'Afrique vous exprime sa reconnaissance de lui avoir donné un si grand patrimoine», confie le président de la Commission de l'Ua. Ce dernier d'indiquer que la célébration de ce centenaire coïncide avec la décision de l'Ua de consacrer l'année en cours aux arts, à la culture et au patrimoine.