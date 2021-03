Egypte: Le PM juge impérative l'application de l'irrigation moderne dans l'agriculture

Le PM juge impérative l'application de l'irrigation moderne dans l'agriculture

Le Premier ministre Moustafa Madbouly a jugé impérative l'application du système d'irrigation moderne dans les terres agricoles traditionnelles en vue d'en augmenter la productivité et de rationnaliser l'eau.

Le Chef du gouvernement a fait le suivi des mesures visant à généraliser le système d'irrigation moderne, lors d'une réunion ce dimanche avec les ministres et responsables concernés, durant laquelle il a été convenu d'appliquer ce système d'irrigation dans les projets réalisés dans les villages ciblés par l'initiative présidentielle " Vie décente".

Le Premier ministre a également exigé que le rythme des travaux soit accéléré, en fonction des mécanismes approuvés conjointement avec la Banque Centrale d'Egypte (BCE).

L'Etat adopte ce projet colossal de modernisation du système d'irrigation, étant un des objectifs inscrits sur son agenda pour les trois prochaines années, a fait savoir M. Madbouly, ajoutant qu'il sera bientôt mis en œuvre dans un quart de million de feddans et que quatre millions autres étaient également prêts à y être converti.

Et de préciser que le gouvernement s'était convenu avec la BCE pour financer ce projet, conclura des accords avec les entreprises et usines pour fournir les équipements nécessaires et s'accordera ensuite avec les agriculteurs.

Le ministre de l'Agriculture, a mis l'accent sur le dialogue engagé avec les députés et les associations dans le but d'inclure un plus grand nombre de terres au système d'irrigation moderne.