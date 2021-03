Egypte: Le ministère du Plan lance le guide du plan de développement durable sensible au genre

Le ministère du Plan lance le guide du plan de développement durable sensible au genre

Le ministre du Plan et du Développement économique, Hala El-Said a lancé lundi le guide du plan de développement durable sensible au genre.

Il s'agit du premier guide du genre à établir des mécanismes et des contrôles clairs et applicables pour intégrer les groupes sociaux tels que les femmes, les enfants et les personnes ayant des besoins spéciaux dans les plans de développement.

Le guide place l'Egypte au premier rang des pays de la région qui accordent la priorité absolue à l'intégration du plan sensible au genre dans tous les programmes de développement, à travers un processus intégré, qui comprend le suivi des écarts qualitatifs entre les différents groupes, l'élaboration des plans et des programmes qui comblent ces lacunes, ainsi que le suivi et l'évaluation de l'impact sur le développement dans tous les secteurs, a expliqué Mme El Saïd.

Concernant l'importance du guide, Mme El Said a souligné qu'il visait à créer un environnement encourageant pour promouvoir la participation des femmes à l'activité économique à la lumière de la Vision de l'Égypte 2030 et d'atténuer les effets de la pandémie du Coronavirus.