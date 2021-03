Cameroun: Musique - Mercredi, c'est jazz à Douala

A l'initiative de la chanteuse camerounaise Gaëlle Wondje, des artistes et amateurs de ce genre musical se réunissent en milieu de semaine pour faire tressaillir les décibels.

Gaëlle Wondje a l'esprit rassembleur. Elle a surtout eu une idée très jazzy. Au cabaret La petite métisse VIP à Douala, tous les mercredis, la chanteuse convie artistes confirmés, musiciens en herbe et mélomanes, au « Mercredi jazz et découvertes de Gaëlle Wondje." Lancé officiellement le 24 février dernier, le concept attire les férus de jazz mais pas que, car de nombreux curieux se bousculent en milieu de semaine pour se laisser transcender par les effluves de jazz.

La grande première a rassemblé des noms comme Aladji Touré ou Etienne Mbappe, venus inaugurer cette initiative musicale chaude en inédits. La jeune artiste qui a collaboré avec Manu Dibango, André Marie Tala, Etienne Mbappe, Charlotte Dipanda, entre autres, poursuit à travers cette nouvelle trouvaille, cette quête de talents, de voix rebelles et singulières que de tels événements-dénicheurs peuvent attirer. A travers ce projet, l'artiste met également en exergue ses qualités de coach vocal. Détecter des talents, oui, mais les aider à grandir c'est encore mieux. Quoi de plus stimulant que de leur autoriser à côtoyer les mêmes planches que des pontes de la voix et des instruments.

La scène est libre, comme l'entrée, et dans ce moulin à décibels jazzy, difficile de repartir indifférent. Un bon moment de musique est ainsi offert à tous, mais la finalité principale est de lever le voile sur les futures célébrités de la musique jazz locale. Un style musical que beaucoup boudent parce que considèrent comme élitiste ou créé pour les initiés. Cette vision, Gaëlle Wondje veut la gommer et en redéfinir les contours. « Le jazz est du tout public ! », clame celle qui souhaite offrir un grand moment musical tous les mercredis aux Camerounais. Dans un entretien avec CT, cette chanteuse inlassable engagée sur divers fronts, parle du « Mercredi jazz et découvertes de Gaëlle Wondje », mais aussi de son prochain album et de son combat mené aux côtés de l'association Promotion et Assistance de la Femme Africaine, la (PAFA), qui milite contre les abus faits aux femmes.